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Названо найкращий спосіб зберігати вдома огірки свіжими та хрусткими

Фото: Як зберігати будинки огірки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Огірки містять 96% води. Вони є важливим інгредієнтом для салатів і бутербродів, і мільйони людей їдять їх просто так або у маринованому вигляді. Ці овочі мають короткий термін зберігання, і якщо їх не з'їсти швидко, вони стають м'якими та не придатними до вживання.

Британський експерт Аліса Бір назвала найкращий спосіб зберігання огірків вдома, щоб вони надовго залишалися свіжими та хрусткими, пише Express.

Як зберігати огірки вдома

Експерт показала огірки, які зберігалися у пластиковому пакеті в холодильнику – вони стали м'якими, і такі ж овочі, лише у герметичному контейнері – вони залишилися у такому ж свіжому вигляді.

Аліса розповіла про маленьку хитрість, у пластиковий контейнер вона поклала трохи соди.

Сода робить лужною плісняву, яка може утворюватися на огірках через вологість. Аліса наголосила, що цей прийом добре працює для збереження свіжості огірків протягом кількох тижнів.

Ще способи зберігати огірки свіжими

Але це не єдиний спосіб зберігання огірків, є ще один лайфхак – зберігати їх у паперових рушниках.

По-перше, огірки, куплені в супермаркеті, слід вийняти з поліетиленового пакета, вимити та обсушити.

Після висихання загорніть їх у паперовий рушник або кухонний рушник і помістіть у пластиковий пакет із застібкою-блискавкою.

Рушник допоможе поглинути зайву зовнішню вологу під час їхнього зберігання. Важливо не міцно зав'язувати пакет, а залишити його трохи відкритим, тому що огірки вимагають достатньої циркуляції повітря.

Потім помістіть їх у ящик для овочів у нижній частині холодильника.

Нагадаємо, що названо найкраще місце для зберігання картоплі.

А також ми раніше писали про найкращий спосіб зберігання полуниці.

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