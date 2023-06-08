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Назван лучший способ хранить дома огурцы свежими и хрустящими

Фото: Как хранить дома огурцы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Огурцы содержат 96 % воды. Они являются важным ингредиентом для салатов и бутербродов, и миллионы людей едят их просто так или в маринованном виде. Эти овощи имеют короткий срок хранения, и если их не съесть быстро, они становятся мягкими и не пригодными к употреблению.

Британский эксперт Алиса Бир назвала лучший способ хранения огурцов дома, чтобы они надолго оставались свежими и хрустящими, пишет Express.

Как хранить огурцы дома

Эксперт показала огурцы, которые хранились в пластиковом пакете в холодильнике - они стали мягкими, и такие же овощи, только в герметичном контейнере - они остались в таком же свежем виде.

Алиса рассказала о маленькой хитрости, в пластиковый контейнер она положила немного соды.

Сода делает щелочной плесень, которая может образовываться на огурцах из-за влажности. Алиса отметила, что этот прием хорошо работает для сохранения свежести огурцов в течение нескольких недель.

Еще способы хранить огурцы свежими

Но это не единственный способ хранения огурцов, есть еще один лайфхак - хранить их в бумажных полотенцах. Во-первых, огурцы, купленные в супермаркете, следует вынуть из полиэтиленового пакета, вымыть и обсушить.

После высыхания заверните их в бумажное полотенце или кухонное полотенце и поместите в пластиковый пакет с застежкой-молнией.

Полотенце поможет поглотить лишнюю внешнюю влагу во время их хранения. Важно - не завязывать прочно пакет, а оставить его немного открытым, потому что огурцы требуют достаточной циркуляции воздуха.

Затем поместите их в ящик для овощей в нижней части холодильника.

Напомним, что названо лучшее место для хранения картошки.

А также мы ранее писали о самом лучшем способе хранения клубники.

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