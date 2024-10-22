Названо найкращий сніданок для жінок 50+

Після 50 років кожна людина повинна переглянути свій раціон та додати у нього корисні білкові продукти. Саме такі продукти можуть покращувати травлення та навіть уникнути зморшок.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яким повинен бути сніданок жінок після 50 років.

Що їсти на сніданок

Дієтолог Емі Гудсон назвала найкращі типи продуктів для сніданку, які потрібно їсти людям старше 50 років, щоб бути здоровими.

"Найкращий сніданок - це все, що складається з високоякісного білка", - додала вона.

Білок важливий у будь-якому віці, але він стає ще більш необхідним для організму після 50 років.

Експерт зазначила, що з віком усі втрачають приблизно від 2% до 3% сухої м’язової маси. Тому варто їсти високоякісний білок під час кожного прийому їжі, особливо на сніданок.

Загалом Гудсон пропонує приблизно 25-30 г білка на сніданок. Ця кількість вранці може допомогти забезпечити тіло амінокислотами, необхідними для побудови та відновлення чистої м’язової маси, а також продовжити ситість протягом кількох годин після сніданку.

Які продукти включити у сніданок

Щоб забезпечити достатню кількість білка, варто з'їсти вранці 2 яйця та сварити пів склянки вівсяних пластівців з горіхами та насінням.

Вівсянка є чудовою їжею для боротьби зі старінням організму. Вони містять велику кількість антиоксидантів, які борються з окислювальним пошкодженням, а також підтримують рівень цукру та холестерину в крові.

Дієтолог Ненсі Фаррелл Аллен зазначила, що не варто забувати їсти ягоди, які забезпечують клітковиною, вітаміном С і антиоксидантними. Клітковина допомагає підтримувати регулярність, контролювати вагу та захищати від таких захворювань, як діабет, хвороби серця та рак.

Корисні жири протягом деякого часу недооцінювали, але вони заслуговують місця на тарілці під час сніданку у вигляді тостів з авокадо.

Авокадо повно клітковини, яка допомагає здоров’ю кишківника, покращуючи травлення. Більше того, авокадо містить омега-3 жири, незамінні жирні кислоти, необхідні організму, які ми можемо отримати лише з дієти, і, що дивно, ми зазвичай не отримуємо їх достатньо.