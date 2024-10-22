Назван лучший завтрак для женщин 50+

После 50 лет каждый человек должен просмотреть свой рацион и добавить в него полезные белковые продукты. Именно такие продукты могут улучшать пищеварение и даже избежать морщин.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каким должен быть завтрак женщин после 50 лет.

Что есть на завтрак

Диетолог Эми Гудсон назвала лучшие типы продуктов для завтрака, которые нужно есть людям старше 50 лет, чтобы быть здоровыми.

"Лучший завтрак - это все, что состоит из высококачественного белка", - добавила она.

Белок важен в любом возрасте, но становится еще более необходимым для организма после 50 лет.

Эксперт отметила, что с возрастом все теряют от примерно 2% до 3% сухой мышечной массы. Поэтому следует есть высококачественный белок во время каждого еды, особенно на завтрак.

В общем Гудсон предлагает примерно 25-30 г белка на завтрак. Это количество утром может помочь обеспечить тело аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления чистой мышечной массы, а также продлить сытость в течение нескольких часов после завтрака.

Какие продукты включить в завтрак

Чтобы обеспечить достаточное количество белка, следует съесть утром 2 яйца и сварить полстакана овсяных хлопьев с орехами и семенами.

Овсянка является отличной пищей для борьбы со старением организма. Они содержат множество антиоксидантов, которые борются с окислительным повреждением, а также поддерживают уровень сахара и холестерина в крови.

Диетолог Нэнси Фаррелл Аллен отметила, что не стоит забывать есть ягоды, которые снабжают клетчаткой, витамином С и антиоксидантными. Клетчатка помогает поддерживать регулярность, контролировать вес и защищать от таких заболеваний как диабет, болезни сердца и рак.

Полезные жиры в течение некоторого времени недооценивали, но они заслуживают места на тарелке во время завтрака в виде тостов из авокадо.

Авокадо полно клетчатки, которая помогает здоровью кишечника, улучшая пищеварение. Более того, авокадо содержит омега-3 жиры, незаменимые жирные кислоты, необходимые организму, которые мы можем получить только из диеты, и, что удивительно, мы обычно не получаем их достаточно.