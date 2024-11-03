Названо найкращий сніданок для людей з високим тиском

Надто високий артеріальний тиск може бути небезпечним для здоров'я. На нього дуже впливає харчування. Однією з основних причин гіпертонії є споживання солі, але є продукти, які можуть сприятливо впливати на артеріальний тиск.

Що саме треба їсти на сніданок гіпертонікам, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що їсти на сніданок, якщо у вас високий тиск?

Надто високий артеріальний тиск підвищує ризик серцевого нападу, інсульту, аневризми та інших невідкладних медичних випадків.

Ви можете допомогти собі за допомогою правильного харчування. Дотримання корисної для серця дієти може допомогти знизити артеріальний тиск.

Фахівці рекомендують на сніданок просту, але смачну страву з трьох інгредієнтів - замочений овес на ніч.

Якщо з’єднати вівсянку, йогурт і ягоди в одній страві і залишити їх до ранку, це не тільки ситно і смачно, але й може призвести до падіння артеріального тиску. Всі три компоненти мають властивості знижувати артеріальний тиск.

Чому варто їсти вівсянку?

Вівсянка має багато переваг для здоров’я. Вживання її на сніданок може допомогти вам схуднути, знизити рівень цукру в крові та зменшити ризик серцевих захворювань.

Вона багата клітковиною (так званою бета-глюканом), яка покращує рівень артеріального тиску.

Одне дослідження, опубліковане в Journal of Food Biochemistry у 2020 році, показало, що бета-глюкан частково відповідає за зниження малонового діальдегіду, маркера окислювального стресу, у щурів з високим кров’яним тиском.

Ці результати свідчать про те, що компоненти вівса можуть допомогти запобігти високому кров’яному тиску та захистити здоров’я серця іншими способами. Однак необхідні подальші дослідження на людях.

Відповідно до дослідження, опублікованого в International Dairy Journal, йогурт може допомогти знизити артеріальний тиск.

Замочений на ніч овес з йогуртом дуже корисний для гіпертоніків (фото: freepik.com)

Воно показало, що учасники з високим кров’яним тиском, які їли більше йогурту, мали нижчий систолічний і артеріальний тиск, ніж ті, хто цього не робив.

Не забувайте використовувати натуральний або несолодкий йогурт. Такі ягоди, як чорниця та полуниця, сповнені антиоксидантних сполук, званих антоціанами, які є типом флавоноїдів.

Щоб приготувати овес на ніч вам знадобляться лише три інгредієнти, ложка та ємність, у якій його змішують.

Інгредієнти:

75 г пластівців вівса,

100 мл йогурту,

ягоди.

Підготуйте всі інгредієнти, блюдо і ложку. Вимийте фрукти. Вівсяні пластівці висипте в ємність, залийте йогуртом і перемішайте. Додайте фрукти і залиште готову вівсянку в холодильнику на ніч. Також можна додавати фрукти вранці, безпосередньо перед їжею. Смачного!