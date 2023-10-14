Названо найкращий продукт для схуднення: з ним ви забудете про зайву вагу

Дієти та боротьба із зайвою вагою нерідко супроводжуються голодуванням або жорсткими обмеженнями. Однак не варто відмовлятися від їжі, адже існує продукт, який допомагає у схудненні та не шкодить вашій фігурі - сир.

Про користь даного продукту для боротьби з зайвою вагою розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на експерта Клаудію Коннел, яка поділилася своєю думкою у колонці для Daily Mail .

У чому користь сиру

Цей продукт вважається неймовірно корисним, його радять їсти дітям та вагітним. Однак сир необхідний і для тих, хто хоче швидко схуднути. Експерт називає його "чистим білком", який містить у собі:

кальцій

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вітаміни групи В

За словами експерта, у минулому багато дівчат їли сир для схуднення. Але зараз цей продукт чомусь втратив свою популярність. Дивна консистенція та смак, який сподобається не кожному, зробили сир менш поширеним варіантом для втамування голоду.

Проте, зазначає Коннел, у 1980-ті вона часто замінювала звичний обід стравами із сиру. Експерт їла цей продукт з редискою чи іншими овочами. За її словами, такий прийом їжі дозволяє дівчатам швидко прийти у форму та скинути зайву вагу.

Нині у мережі можна знайти чимало рецептів смачних та корисних страв на основі сиру. Закуски, торти, пікантні соуси і навіть морозиво - все це ви можете приготувати, використовуючи вказаний молочний продукт як основний інгредієнт.

Експерт зазначила, що вона пробувала інші продукти для схуднення. Однак вживання сиру виявилося безпечнішим за виснажливі дієти і голодування.