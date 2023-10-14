Назван лучший продукт для похудения: с ним вы забудете о лишнем весе

Диеты и борьба с лишним весом нередко сопровождаются голоданием или жесткими ограничениями. Однако не стоит отказываться от приемов пищи, ведь существует продукт, который помогает в похудении и не вредит вашей фигуре - творог.

О пользе данного продукта для борьбы с лишним весом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эксперта Клаудию Коннел, которая поделилась своим мнением в колонке для Daily Mail .

В чем польза творога

Этот продукт считается невероятно полезным, его советуют есть детям и беременным. Однако творог нужен и для тех, кто хочет быстро похудеть. Эксперт называет его "чистым белком", который содержит в себе:

кальций

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витамины группы В

По словам эксперта, в прошлом многие девушки ели творог для похудения. Но сейчас этот продукт почему-то утратил свою популярность. Странная консистенция и вкус, который понравится не каждому, сделали творог менее распространенным вариантом для перекуса.

Однако, отмечает Коннел, в 1980-е она часто заменяла привычный обед блюдами из творога. Эксперт ела данный продукт с редиской или другими овощами. По ее словам, такой перекус позволяет девушкам быстро прийти в форму и сбросить лишний вес.

Сейчас в сети можно найти немало рецептов вкусных и полезных блюд на основе творога. Закуски, торты, пикантные соусы и даже мороженое - все это вы можете приготовить, используя вышеуказанный молочный продукт в качестве основного ингредиента.

Эксперт отметила, что она пробовала и другие продукты для похудения. Однако употребление творога оказалось более безопаснее изнурительных диет и голодания.