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Дуже корисні, але не дорогі: дієтолог розповіла, як рівноцінно замінити продукти у раціоні

Середа 11 жовтня 2023 07:15
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Дуже корисні, але не дорогі: дієтолог розповіла, як рівноцінно замінити продукти у раціоні Як замінити дорогі продукти, але не зменшити якість харчування (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ольга Дорош

Продукти харчування зараз доступні у всіх магазинах та у великій кількості. Проте не всі українці можуть дозволити собі купувати дорогу та корисну їжу. При цьому хочеться харчуватися добре і насичувати свій організм усіма необхідними мікроелементами та вітамінами.

Чим можна замінити дорогі продукти в раціоні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дієтолога Ольгу Дорош в Instagram.

За словами експерта, існує рівноцінна заміна дорогих продуктів на дешевші та менш корисні.

М'ясо. Відмінною заміною м'яса стануть субпродукти - печінка, серця, шлуночки й таке інше. Їх можна запікати у духовці, тушкувати, робити з них паштети.

Червона риба. Більш недорогий і корисний варіант - скумбрія чи оселедець.

Сибас, дорадо. Ціна на таку рибу зараз дуже піднялася, тому дієтолог рекомендує використовувати в раціоні хек, тупію або минтай.

Дикий рис, амарант, кіноа. Можна замінити на пшоно, ячну, пшеничну або будь-яку доступну крупу.

Нут. Квасоля чи сочевиця.

Помідори. Огірки. Відмінною заміною стануть квашені овочі, морква, буряк та капуста.

Батат. Замінюємо звичайним картоплею.

Мікрогрін. Замінюємо на будь-яку зелень, яку можна виростити навіть на підвіконні.

Чіа. Насіння чіа відмінно можна замінити на насіння льону.

Авокадо. Дієтолог рекомендує купувати акційні та брати навіть не дозрілі. За 4-5 днів вони добре дозріють на підвіконні. Замінити авокадо можна будь-якими іншими жирами.

Рисова мука. Вона не є більш корисною, ніж звичайна пшенична.

"Чутки та маркетинг зробили свою справу, і рисове борошно увійшло до топу, але більш корисною заміною у всі часи буде пшеничне цільнозернове або до білого пшеничного звичайного додати висівки. Дешево, сердито та корисно", - радить Ольга Дорош.

Кус-кус. Будь-яка цільна пшениця чи пшенична каша, вівсяна крупа - все це в рази дешевше.

Ягоди Годжі, спіруліна, хлорофіл. Будь-які ягоди, в тому числі й заморожені, будь-яка зелень.

Брокколі. Звичайна фіолетова капуста.

Сир кисломолочний. Можна легко замінити кефіром.

Також дієтолог радить купувати продукти в нішевих магазинах. Наприклад, молочні - у спеціалізованих молочних магазинах, а не у супермаркетах. А рибу - у мережі рибних магазинів. Деколи навіть дешевше замовлятиме через сайт мережі, а не купуватиме в магазині.

Також Ольга Дорош поділилася чудовим рецептом приготування сиру зі звичайного кефіру:

"На ніч кефір залишаємо в морозильній камері. Вранці заморожений кефір викладаємо з упаковки на ситечко і марлю (або дрібне сито). Вниз буде стікати через танення сироватка, а на марлі залишиться сир. Звичайно, на смак не як кисломолочний, але дуже ніжний та смачний", - радить дієтолог.

До речі, раніше ми писали про те, чим можна легко замінити картоплю в супах, борщі та салатах.

А ще розповідали про те, чи потрібні яйця у сирниках та чим їх можна легко замінити.

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