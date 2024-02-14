Названо найкращі способи зміцнити здоров'я вашого серця

Клітковина

Вівсянка та каші з висівками - корисний для серця спосіб розпочати день. Вони є розчинна клітковина, яка допомагає знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНП. Іншими добрими джерелами є боби та цільнозернові продукти, такі як ячмінь. Ви також можете отримувати його у вигляді добавки, але найкраще їсти дієта з великою кількістю клітковини.

Стероли та станоли

Ці поживні речовини містяться в деяких фруктах, овочах, горіхах та насінні. Вони блокують організм від поглинання холестерину. Хорошим вибором будуть мигдаль, арахіс, оливкова олія та брюссельська капуста.

Також шукайте продукти, до яких додані стерини та станоли, наприклад, маргарин, апельсиновий сік та йогурт. Добавки можуть бути корисним способом зменшити рівень холестерину, але проконсультуйтеся з лікарем.

Часник

Приправляючи їжу, ви можете захистити своє серце. Люди використовували часник як ліки протягом століть, і дослідження добавок показують, що він може позитивно впливати на кров'яний тиск та рівень холестерину. Поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які таблетки, оскільки вони можуть підвищити ризик кровотечі та перешкодити лікам, які ви приймаєте.

Вітамін Д

Він відіграє важливу роль у підтримці здоров'я вашого серця, але лише деякі продукти містять його. Лосось і тунець - деякі з них. Ви також можете знайти його в "збагаченому" молоці та апельсиновому соку, до якого доданий вітамін D. Дослідники все ще вивчають його застосування і чи можуть добавки допомогти. Приймайте їх, якщо лікар рекомендує це.

Омега-3 жирні кислоти

Вони допомагають зберегти артерії чистими, нормалізують кров'яний тиск та стримують рівень тригліцеридів (жирів у крові), які можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань. Відмінний спосіб отримати цю поживну речовину - їсти жирну рибу, таку як лосось або скумбрія, двічі на тиждень. Якщо ваш лікар каже, що вам потрібно більше омега-3, спробуйте таблетки з риб'ячим жиром, але обов'язково спитайте, скільки їх потрібно приймати.

Зелений чай

Пийте, якщо хочете знизити ризик серцевих захворювань та інсульту. Дослідження показують, що хімічні речовини, що містяться в ньому, звані катехінами, можуть знизити рівень холестерину. Якщо ви не шанувальник цього напою, він також випускається у формі капсул, але спочатку проконсультуйтеся з лікарем.

Лікопін

Ви отримаєте цю хімічну речовину, коли будете їсти свіжі помідори або приготовлені в соусі. Дослідження показують, що це знижує ризик серцево-судинних захворювань, хоча точно, як це працює, неясно. Ви можете купити його як добавка, але дослідники вважають, що краще отримувати його з продуктів харчування.

Пектин

Такі фрукти, як яблука та полуниця, містять цей тип розчинної клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину ЛПНП. Хоча ви також можете приймати його як добавки, експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що найкраще їсти їжу.

Соя

Змініть свій раціон і додайте продукти, виготовлені з цієї рослини сімейства горохових. Деякі варіанти - едамам, соєве молоко та тофу. Вони допоможуть вашому серцю, якщо ви будете їсти їх замість м'яса з високим вмістом жиру.

Гранат

Цей фрукт є потужним антиоксидантом, який допомагає зберегти артерії чистими та захистити серце. Деяким людям подобається його терпкий смак, але якщо він не для вас, і ви хочете приймати добавки, проконсультуйтеся з лікарем. Пігулки погано поєднуються з деякими ліками.

Фолат

Їжте продукти, що містять цю поживну речовину, і ви можете знизити ризик серцевих захворювань та серцевого нападу. Ви маєте з чого вибирати. Спробуйте темну листову зелень, наприклад, шпинат, або їжте сочевицю, квасолю лімську і спаржу. Він поставляється як добавка, але Американська кардіологічна асоціація стверджує, що дієта з великою кількістю продуктів, багатих на фолієву кислоту, - правильний шлях.