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Названо найкращі продукти для схуднення. Таких тільки 5

Які продукти допоможуть схуднути (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Доктор Майкл Мослі розповів, які продукти допоможуть схуднути та покращити здоров'я. Як виявилося, для того, аби забути про зайві кілограми, не варто голодувати - достатньо додати до свого раціону корисну їжу.

Що їсти, аби худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

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За словами дієтолога, харчуватися корисно та з користю для фігури не так і важко. Варто додати до свого раціону корисні продукти, які дадуть вам ситість, але не призведуть до появи зайвих кілограмів. 

Для того, аби схуднути, почніть їсти:

  • некрохмалисті овочі - броколі, шпинат, цвітна капуста, огірки та баклажани. Вони містять безліч вітамінів, мінералів та поживних речовин, при цьому впливають на рівень холестерину та ризик діабету, допомагають травленню та не дадуть набирати зайву вагу
  • оливкова олія - її можна додавати у соуси та салати. Вона він зменшує вплив депресії та покращує здоров'я кишківника, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та артеріальний тиск
  • жирні молочні продукти - дієтолог радить відмовитися від знежирених кефірів, молока та сира. Замість цього обирайте "повноцінні" продукти, які містять багато корисних речовин та допоможуть травленню
  • горіхи та насіння - мигдаль, кеш'ю, лісові горіхи та фісташки. Додайте їх до свого раціону, вони багаті на корисні жири та вітаміни
  • нежирні білки - риба, індичка, куряча грудка та тофу. 

"Дієта з високим вмістом нежирних білків має багато переваг для здоров'я: вона зменшує відчуття голоду, знижує кров'яний тиск, допомагає контролювати вагу, покращує м'язову масу та силу, а також знижує ризик остеопорозу, оскільки нежирний білок чудово підходить для здоров'я кісток", - пояснив експерт.

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ДієтологДієта