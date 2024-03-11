Названо найкращі продукти для схуднення. Таких тільки 5

5 продуктів для схуднення - вони завжди мають бути у вас вдома

За словами дієтолога, харчуватися корисно та з користю для фігури не так і важко. Варто додати до свого раціону корисні продукти, які дадуть вам ситість, але не призведуть до появи зайвих кілограмів.

Для того, аби схуднути, почніть їсти:

некрохмалисті овочі - броколі, шпинат, цвітна капуста, огірки та баклажани. Вони містять безліч вітамінів, мінералів та поживних речовин, при цьому впливають на рівень холестерину та ризик діабету, допомагають травленню та не дадуть набирати зайву вагу

- броколі, шпинат, цвітна капуста, огірки та баклажани. Вони містять безліч вітамінів, мінералів та поживних речовин, при цьому впливають на рівень холестерину та ризик діабету, допомагають травленню та не дадуть набирати зайву вагу оливкова олія - її можна додавати у соуси та салати. Вона він зменшує вплив депресії та покращує здоров'я кишківника, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та артеріальний тиск

- її можна додавати у соуси та салати. Вона він зменшує вплив депресії та покращує здоров'я кишківника, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та артеріальний тиск жирні молочні продукти - дієтолог радить відмовитися від знежирених кефірів, молока та сира. Замість цього обирайте "повноцінні" продукти, які містять багато корисних речовин та допоможуть травленню

- дієтолог радить відмовитися від знежирених кефірів, молока та сира. Замість цього обирайте "повноцінні" продукти, які містять багато корисних речовин та допоможуть травленню горіхи та насіння - мигдаль, кеш'ю, лісові горіхи та фісташки. Додайте їх до свого раціону, вони багаті на корисні жири та вітаміни

- мигдаль, кеш'ю, лісові горіхи та фісташки. Додайте їх до свого раціону, вони багаті на корисні жири та вітаміни нежирні білки - риба, індичка, куряча грудка та тофу.

"Дієта з високим вмістом нежирних білків має багато переваг для здоров'я: вона зменшує відчуття голоду, знижує кров'яний тиск, допомагає контролювати вагу, покращує м'язову масу та силу, а також знижує ризик остеопорозу, оскільки нежирний білок чудово підходить для здоров'я кісток", - пояснив експерт.