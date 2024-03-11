Названо найкращі продукти для схуднення. Таких тільки 5

Доктор Майкл Мослі розповів, які продукти допоможуть схуднути та покращити здоров'я. Як виявилося, для того, аби забути про зайві кілограми, не варто голодувати - достатньо додати до свого раціону корисну їжу.
Що їсти, аби худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
За словами дієтолога, харчуватися корисно та з користю для фігури не так і важко. Варто додати до свого раціону корисні продукти, які дадуть вам ситість, але не призведуть до появи зайвих кілограмів.
Для того, аби схуднути, почніть їсти:
"Дієта з високим вмістом нежирних білків має багато переваг для здоров'я: вона зменшує відчуття голоду, знижує кров'яний тиск, допомагає контролювати вагу, покращує м'язову масу та силу, а також знижує ризик остеопорозу, оскільки нежирний білок чудово підходить для здоров'я кісток", - пояснив експерт.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що жінка схудла на 45 кілограмів завдяки 6 продуктам, які їсть щодня.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути.