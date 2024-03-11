Названы лучшие продукты для похудения. Таких только 5

Доктор Майкл Мосли рассказал, какие продукты помогут похудеть и улучшить здоровье. Как оказалось, для того чтобы забыть о лишних килограммах, не стоит голодать - достаточно добавить в свой рацион полезную пищу.
Что есть, чтобы худеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
По словам диетолога, питаться полезно и с пользой для фигуры не так уж и трудно. Следует добавить в свой рацион полезные продукты, которые дадут вам сытость, но не приведут к появлению лишних килограммов.
Чтобы похудеть, начните есть:
"Диета с высоким содержанием нежирных белков имеет много преимуществ для здоровья: она уменьшает чувство голода, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза, поскольку нежирный белок отлично подходит для здоровья костей", - объяснил эксперт.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые есть каждый день.
Кроме того, недавно стало известно, что диетолог рассказал, когда на самом деле нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть.