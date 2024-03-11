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Названы лучшие продукты для похудения. Таких только 5

Какие продукты помогут похудеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Доктор Майкл Мосли рассказал, какие продукты помогут похудеть и улучшить здоровье. Как оказалось, для того чтобы забыть о лишних килограммах, не стоит голодать - достаточно добавить в свой рацион полезную пищу.

Что есть, чтобы худеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

5 продуктов для похудения - они всегда должны быть у вас дома

По словам диетолога, питаться полезно и с пользой для фигуры не так уж и трудно. Следует добавить в свой рацион полезные продукты, которые дадут вам сытость, но не приведут к появлению лишних килограммов.

Чтобы похудеть, начните есть:

  • некрахмалистые овощи - брокколи, шпинат, цветная капуста, огурцы и баклажаны. Они содержат множество витаминов, минералов и питательных веществ, при этом влияют на уровень холестерина и риск диабета, помогают пищеварению и не дадут набирать лишний вес
  • оливковое масло - его можно добавлять в соусы и салаты. Она уменьшает влияние депрессии и улучшает здоровье кишечника, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и артериальное давление
  • жирные молочные продукты - диетолог советует отказаться от обезжиренных кефиров, молока и сыра. Вместо этого выбирайте "полноценные" продукты, содержащие много полезных веществ и помогающие пищеварению
  • орехи и семена - миндаль, кешью, лесные орехи и фисташки. Добавьте их в свой рацион, они богаты полезными жирами и витаминами
  • нежирные белки - рыба, индейка, куриная грудка и тофу.

"Диета с высоким содержанием нежирных белков имеет много преимуществ для здоровья: она уменьшает чувство голода, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес, улучшает мышечную массу и силу, а также снижает риск остеопороза, поскольку нежирный белок отлично подходит для здоровья костей", - объяснил эксперт.

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