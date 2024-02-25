Дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути

Дієтолог і лікар Нахід Алі розповів, коли краще снідати і вечеряти. На його думку, життя та харчування за певним графіком допоможуть не лише схуднути, а й стати здоровими.

Коли потрібно снідати та вечеряти

За словами дієтолога, структурований розпорядок дня дуже корисний для людей, які хочуть схуднути. Мало того, він радить усім людям задуматися про "життя по годинах".

"Починати свій день о 6 ранку і завершувати діяльність до 22:00 - це жити відповідно до природних циркадних ритмів організму. Включення цього підходу до вибору часу прийому їжі, особливо сніданку та вечері, може ще більше підвищити здатність організму спалювати жир", - зазначив лікар.

Коли потрібно вечеряти (фото: freepik.com)

Так, ідеальним часом для сніданку дієтолог назвав період протягом години після пробудження. Тобто якщо ви прокидаєтеся о 6 ранку, то перший прийом їжі варто планувати так, щоб ви поїли до 7 години.

А от вечеряти, зазначив лікар, варто за 2-3 години до сну. І якщо ви лягаєте спати о 22:00, то останній прийом їжі має відбутися приблизно о 19:00. Так ви дасте організму достатньо часу, щоб він встиг почати перетравлювати їжу, а вночі метаболізм вже сповільниться.

"Цей графік підтримує чутливість до інсуліну та допомагає контролювати гормони голоду протягом дня, тим самим допомагаючи зменшити жир на животі", - пояснив лікар.

Варто враховувати, що кожна людина індивідуальна, а тому тестувати дієти і змінювати режим сну або харчування потрібно лише після консультації з фахівцем. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та не займайтеся самолікуванням.