ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути

Неділя 25 лютого 2024 20:49
UA EN RU
Дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути Коли потрібно снідати - точний час (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Дієтолог і лікар Нахід Алі розповів, коли краще снідати і вечеряти. На його думку, життя та харчування за певним графіком допоможуть не лише схуднути, а й стати здоровими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на GB News.

Коли потрібно снідати та вечеряти

За словами дієтолога, структурований розпорядок дня дуже корисний для людей, які хочуть схуднути. Мало того, він радить усім людям задуматися про "життя по годинах".

"Починати свій день о 6 ранку і завершувати діяльність до 22:00 - це жити відповідно до природних циркадних ритмів організму. Включення цього підходу до вибору часу прийому їжі, особливо сніданку та вечері, може ще більше підвищити здатність організму спалювати жир", - зазначив лікар.

Як схуднути без дієт та вправ (фото: freepik.com)Коли потрібно вечеряти (фото: freepik.com)

Так, ідеальним часом для сніданку дієтолог назвав період протягом години після пробудження. Тобто якщо ви прокидаєтеся о 6 ранку, то перший прийом їжі варто планувати так, щоб ви поїли до 7 години.

А от вечеряти, зазначив лікар, варто за 2-3 години до сну. І якщо ви лягаєте спати о 22:00, то останній прийом їжі має відбутися приблизно о 19:00. Так ви дасте організму достатньо часу, щоб він встиг почати перетравлювати їжу, а вночі метаболізм вже сповільниться.

"Цей графік підтримує чутливість до інсуліну та допомагає контролювати гормони голоду протягом дня, тим самим допомагаючи зменшити жир на животі", - пояснив лікар.

Варто враховувати, що кожна людина індивідуальна, а тому тестувати дієти і змінювати режим сну або харчування потрібно лише після консультації з фахівцем. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та не займайтеся самолікуванням.

Раніше ми розповідали, який продукт допоможе вам схуднути, якщо додати його до кави.

Крім цього, нещодавно нутриціолог назвала три омолоджуючі фрукти, які врятують вашу шкіру.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтолог Дієта
NEWS
Зеленський вперше озвучив втрати України на війні
Зеленський вперше озвучив втрати України на війні