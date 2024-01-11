Названо найкраще місце для зберігання цибулі та часнику. Пліснява їм не загрожує

Де краще не зберігати цибулю та часник

Коли розпаковуєте покупки, може виникнути спокуса просто кинути всі овочі на нижню полицю холодильника, але це одне з найгірших місць для зберігання цибулі та часнику.

Ці овочі стануть м'якими при зберіганні в холодильнику, тому що там дуже холодно і волого. Якщо овочі вберуть занадто багато вологи, вони швидко стануть занадто м'якими або навіть запліснявіють.

Де найкраще зберігати ці овочі

Для досягнення найкращих результатів цибулю та часник слід зберігати у прохолодному, темному та добре провітрюваному приміщенні кухні, де вони збережуться від трьох до шести місяців.

Експерт з кулінарії Моніка Матені розповіла, як почала зберігати цибулю, часник та цибулю-шалот. За її словами, ці овочі потрібно просто покласти у старий паперовий пакет з отворами чи дірочками.

Ось як потрібно зберігати цибулю та часник у паперовому пакеті (Скриншот)

Зважаючи на все, перфоровані паперові пакети забезпечують достатню циркуляцію повітря для збереження цих овочів протягом тривалого часу.

Щоб правильно зберігати цибулю та часник, вам знадобиться коричневий паперовий пакет, дірокол, маркер та скріпки.

Переконайтеся, що цибуля та часник тверді й без плям, оскільки вони, швидше за все, будуть свіжішими.

Для початку складіть паперовий пакет і зробіть отвори по краю. Складіть пакет уздовж навпіл, проткніть по одному краю, а потім по іншому.

Наповніть пакет наполовину цибулею та цибулею. Підпишіть його маркером, а потім використовуйте скріпки згори, щоб закріпити його на місці.