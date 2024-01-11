Названо лучшее место для хранения лука и чеснока. Плесень им не страшна

Лук и чеснок могут храниться у вас дома несколько месяцев, если вы знаете, куда их положить.
Где лучше всего хранить эти овощи, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
Когда распаковываете покупки, может возникнуть соблазн просто бросить все овощи на нижнюю полку холодильника, но это одно из худших мест для хранения лука и чеснока.
Эти овощи станут мягкими при хранении в холодильнике, так как там слишком холодно и влажно. Если овощи впитают слишком много влаги, они быстро станут слишком мягкими или даже заплесневеют.
Для достижения наилучших результатов лук и чеснок следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении кухни, где они сохранятся от трех до шести месяцев.
Эксперт по кулинарии Моника Матени рассказала, как начала хранить лук, чеснок и лук-шалот. По ее словам, эти овощи нужно просто положить в старый бумажный пакет с отверстиями или дырочками.
Судя по всему, перфорированные бумажные пакеты обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха для сохранения этих овощей в течение длительного периода времени.
Чтобы правильно хранить лук и чеснок, вам понадобится коричневый бумажный пакет, дырокол, маркер и скрепки.
Убедитесь, что лук и чеснок твердые и без пятен, так как они, скорее всего, будут более свежими.
Для начала сложите бумажный пакет и проделайте отверстия по краю. Сложите пакет вдоль пополам, проткните по одному краю, а потом по другому.
Наполните пакет наполовину луком и луком. Подпишите его маркером, а затем используйте скрепки сверху, чтобы закрепить его на месте.
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