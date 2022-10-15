Названо найкориснішу українську зелень: додавайте всюди і їжте щодня

В одній склянці (9 г) кропу міститься:

вуглеводів - 0,6 г;

клітковини - 0,2 г;

жирів - 0,1 г;

білків - 0,3 г;

вітаміну А: 675 МО (14% денної норми);

вітаміну С: 7,4 мг (12% денної норми);

фолієвої кислоти: 13,1 мкг (3% денної норми);

кальцію: 18,2 мг (2% денної норми);

заліза: 0,6 мг (3% денної норми);

магнію: 4,8 мг (1% денної норми);

калію: 64,6 мг (2% денної норми);

марганцю: 0,1 мг (6% денної норми).

Кріп дуже багатий антиоксидантами і не тільки

Флавоноїди - речовини, які знижують ризик серцевих захворювань та інсульту, а також підтримують здоров'я мозку.

Терпеноїди - захищають від захворювань печінки, серця, нирок та головного мозку.

Дубильні речовини - чинять антибактеріальну дію.

Вітамін С - підтримують здоров'я шкіри, знижують тиск, захищають мислення та пам'ять під час старіння.

Яку користь приносить кріп

Антибактеріальний ефект. Ефірні олії в кропі мають антибактеріальну дію. Вони борються з потенційно шкідливими бактеріями.

Захист серцево-судинної системи. Дослідження на тваринах показали, що екстракт кропу знижує рівень холестерину та тригліцеридів. Однак результати дослідження на людях неоднозначні.

Покращує здоров'я кісток. Кріп містить кальцій та магній, які важливі для здоров'я кісток.

Знижує цукор в крові. Декілька досліджень на тваринах з діабетом показали значне покращення рівня цукру в крові під час споживання екстракту кропу натще.

Кріп не можна їсти, якщо у вас алергія. Але такі випадки дійсно рідкісні.