Названа самая полезная украинская зелень: добавляйте повсюду и ешьте каждый день

Эта простая украинская зелень, которую можно купить круглый год, а летом она просто может расти на огороде, как сорняк, обладает множеством полезных свойств. Речь идет о знаком всем укропе.
Об этом пишет HealthLine.
Флавоноиды – вещества, снижающие риск сердечных заболеваний и инсульта, а также поддерживающие здоровье мозга.
Терпеноиды – защищают от заболеваний печени, сердца, почек и головного мозга.
Дубильные вещества – оказывают антибактериальное действие.
Витамин С – поддерживают здоровье кожи, снижают давление, защищают мышление и память во время старения.
Антибактериальный эффект. Эфирные масла в укропе оказывают антибактериальное действие. Они борются с потенциально вредными бактериями.
Защита сердечно-сосудистой системы. Исследования на животных показали, что экстракт укропа снижает уровень холестерина и триглицеридов. Однако результаты исследования на людях неоднозначны.
Улучшает здоровье костей. Укроп содержит кальций и магний, которые важны для здоровья костей.
Снижает сахар в крови. Несколько исследований на животных с диабетом показали значительное улучшение уровня сахара в крови при потреблении экстракта укропа натощак.
Укроп нельзя есть, если у вас аллергия. Но такие случаи действительно редки.
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