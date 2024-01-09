Названо найкориснішу ягоду, яка знижує ризик передчасної смерті

Вчені проводили експеримент понад 8 років і вивчили дані про здоров'я понад 37 000 людей. Найкориснішою ягодою виявилася журавлина, яка росте в Україні. Вона знижує ризик смерті на 31%. Чорниця та ягоди загалом здатні знизити такий ризик на 21%. А ось у полуниці результат більш скромний - всього на 14% ця ягода знижує ризик смертності.

Журавлина корисна завдяки катехінам, глікозидам, пектинам та флаваноїдам, які відіграють важливу роль у боротьбі з важкими захворюваннями, такими як гіпертонія та атеросклероз. Ці ягоди допомагають зберегти зір, мають антимікробні властивості. Також використовується як сечогінний засіб.

Ці ягоди мають тонізуючу, освіжаючу властивість, поліпшують розумову та фізичну працездатність, підвищують секрецію панкреатичного і шлункового соку. Їх використовують як протигарячковий та вітамінний засіб.

З лікувальною метою використовують стиглі ягоди, які збирають з настанням перших приморозків і до утворення снігового покрову, а поновлюють збирання після танення снігу. Зберігаються ці ягоди тривалий період, майже не змінюю чи своїх якостей.

Споживають ягоди свіжими або переробленими на соки, сиропи, напої, екстракти, квас, морси, желе, мармелад, варення. Розведений водою сік вживають як засіб, що втамовує спрагу при лихоманках, а сік з медом - при кашлі, ангіні, ревматизмі та гіпертонії.