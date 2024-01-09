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Названа самая полезная ягода, снижающая риск преждевременной смерти

Названа самая полезная ягода (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ягоды считаются отличным источником витаминов, минералов, полезных веществ, клетчатки. Врачи советуют их употреблять не только в сезон, но и круглогодично. Употребление ягод значительно снижает риск ранней смерти, а в некоторых случаях даже на 31%.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования в журнале The Journal of Nutrition.

Ученые проводили эксперимент более 8 лет и изучили данные о здоровье более 37 000 человек. Самой полезной ягодой оказалась клюква, произрастающая в Украине. Она снижает риск смерти на 31%. Черника и ягоды способны снизить такой риск на 21%. А вот у клубники результат более скромный - всего на 14% эта ягода снижает риск смертности.

Клюква полезна благодаря катехинам, гликозидам, пектинам и флаваноидам, которые играют важную роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями, такими как гипертония и атеросклероз. Эти ягоды помогают сохранить зрение, обладают антимикробными свойствами. Также используется как мочегонное средство.

Эти ягоды обладают тонизирующим, освежающим свойством, улучшают умственную и физическую работоспособность, повышают секрецию панкреатического и желудочного сока. Их используют как противолихорадочное и витаминное средство.

В лечебных целях используют спелые ягоды, которые собирают с наступлением первых заморозков и до образования снежного покрова, а возобновляют уборку после таяния снега. Сохраняются эти ягоды на длительный период, почти не меняю своих качеств.

Употребляют ягоды свежими или переработанными в соки, сиропы, напитки, экстракты, квас, морсы, желе, мармелад, варенье. Разбавленный водой сок употребляют как средство, утоляющее жажду при лихорадках, а сок с медом – при кашле, ангине, ревматизме и гипертонии.

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