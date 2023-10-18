Названо найгостріший перець у світі. Його змогли з'їсти лише 5 людей!

Книга рекордів Гіннеса обрала найгостріший у світі перець чилі. Його назва Pepper X і він ще більш гостріший, ніж сорт "Каролінський жнець", який тримав першість "пекучості" 10 років!
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.
Pepper X виростив Ед Каррі, засновник компанії Puckerbutt Pepper Company (США), який також створив попередній рекордсмен - "Каролінський жнець".
Ед вирощував перець на своїй фермі більше 10 років, схрещуючи його з деякими зі своїх найгостріших перців, щоб збільшити вміст капсаїцину.
Названо найгостріший перець у світі (guinnessworldrecords.com)
По шкалі пекучості Сковілла - новий перець має 2 693 000 SHU, у "Каролінського женця" було 2 200 000 SHU (для контексту, сорт гострого перцю Халапеньйо має від 3 000 до 8 000 SHU).
Зазначимо, що шкала Сковілла використовується для вимірювання гостроти перцю чилі.
Вона базується на концентрації капсаїцину, який є активним компонентом перцю чилі та викликає відчуття печіння при контакті з тканинами людини.
У Книгу рекордів Гіннесса внесли новий найгостріший перець у світі (guinnessworldrecords.com)
Поширена думка, що насіння перцю робить його гострим. Однак це неправда, оскільки капсаїцин міститься в плаценті - тканині, в якій міститься насіння.
Зовнішня частина Pepper X має безліч вигинів та виступів, а це означає, що всередині є більше місця для зростання плаценти.
Так виглядає найгостріший перець у світі (фото: guinnessworldrecords.com)
Ед каже, що з'їсти цей перець наважуються одиниці. Особливо, коли бачать, які муки переживають ті, хто його скуштував.
"Коли я спробував його, то тКаррі - один з 5 людей, які наважилися спробувати перець.
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