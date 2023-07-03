Названо найголовніший нюанс у заморожуванні ягід на зиму

Заморожування ягід на зиму влітку - це процес, який цікавить багатьох українців, адже в холодну пору року так хочеться потішити себе вітамінами.
Який головний нюанс про заморожування ягід на зиму потрібно знати - читайте у матеріалі Styler.
При заморожуванні навіть зовні суха ягода інтенсивно випаровує вологу. Якщо її помістити перед заморозкою в закритий пластиковий пакет або іншу закриту вологонепроникну ємність, то волога, що випаровується, у вигляді конденсату і потім льоду опиниться в пакеті і буде надалі "травмувати" ягоду і перетворювати її в заморожений конгломерат.
Тому зібрана свіжа навіть зовні суха ягода завжди повинна заморожуватися у відкритому вигляді для безперешкодного випаровування вологи. Краще брати кошики.
Потім, вже заморожена ягода пересипається в подвійні пластикові пакети або інші герметичні ємності на тривале зберігання.
Виконання цього простого попереднього прийому (відкритого заморожування) дозволяє зберігати ягоду довго цілої та неушкодженої і потім, при необхідності, використовувати для різних кулінарних цілей.
Для заморожування підходять будь-які ягоди. З фруктів найкраще переносять таке зберігання яблука та груші, персики та абрикоси, сливи, айва, інжир, диня та кавун.
Як ми раніше писали, нутриціолог розповіла, як потрібно мити овочі та фрукти.
До речі, читайте, що робити, якщо варення не густіє.