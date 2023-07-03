Названо найголовніший нюанс у заморожуванні ягід на зиму

Як заморожувати ягоди на зиму

При заморожуванні навіть зовні суха ягода інтенсивно випаровує вологу. Якщо її помістити перед заморозкою в закритий пластиковий пакет або іншу закриту вологонепроникну ємність, то волога, що випаровується, у вигляді конденсату і потім льоду опиниться в пакеті і буде надалі "травмувати" ягоду і перетворювати її в заморожений конгломерат.

Тому зібрана свіжа навіть зовні суха ягода завжди повинна заморожуватися у відкритому вигляді для безперешкодного випаровування вологи. Краще брати кошики.

Потім, вже заморожена ягода пересипається в подвійні пластикові пакети або інші герметичні ємності на тривале зберігання.

Виконання цього простого попереднього прийому (відкритого заморожування) дозволяє зберігати ягоду довго цілої та неушкодженої і потім, при необхідності, використовувати для різних кулінарних цілей.

Для довідки

Для заморожування підходять будь-які ягоди. З фруктів найкраще переносять таке зберігання яблука та груші, персики та абрикоси, сливи, айва, інжир, диня та кавун.