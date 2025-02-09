Названо найгірший перекус для вечора

Хто ж він, цей "ворог" здорового сну та стрункості?

Найгіршим перекусом для вечора фахівці вважають жирну та смажену їжу. Такі страви, як картопля фрі, бургери, смажені котлети, піца та інші подібні "смаколики" не тільки містять багато калорій, але й довго перетравлюються, що може призвести до дискомфорту в шлунку та безсоння.

Чому жирна та смажена їжа – не найкращий вибір для вечірнього перекусу?

Висока калорійність

Жирна та смажена їжа містить багато калорій, які не встигнуть витратитися за ніч і можуть відкластися у вигляді зайвих кілограмів.

Повільне перетравлення

Жирна їжа довго перетравлюється, що може призвести до відчуття важкості в шлунку, печії та інших проблем з травленням.

Порушення сну

Через дискомфорт у шлунку та активну роботу травної системи, сон може бути неспокійним та переривчастим.

Вплив на гормональний фон

Жирна їжа може впливати на вироблення гормонів, що регулюють апетит та сон.

Які ж альтернативи?

Замість шкідливих перекусів, варто обирати легкі та корисні варіанти, які не тільки втамують голод, але й сприятимуть здоровому сну та збереженню фігури.

Ось кілька прикладів корисних вечірніх перекусів:

Кисломолочні продукти : кефір, йогурт, ряжанка - це чудовий вибір для вечірнього перекусу. Вони містять білок, кальцій та інші корисні речовини.

: кефір, йогурт, ряжанка - це чудовий вибір для вечірнього перекусу. Вони містять білок, кальцій та інші корисні речовини. Фрукти та овочі : яблуко, груша, банан, морква, огірок - це легкі та корисні варіанти, які не перевантажують травну систему.

: яблуко, груша, банан, морква, огірок - це легкі та корисні варіанти, які не перевантажують травну систему. Горіхи та насіння : невелика жменька горіхів або насіння – це чудовий перекус, який містить корисні жири, білок та клітковину.

: невелика жменька горіхів або насіння – це чудовий перекус, який містить корисні жири, білок та клітковину. Відварене яйце : яйце - це джерело білка, яке швидко насичує та не містить багато калорій.

: яйце - це джерело білка, яке швидко насичує та не містить багато калорій. Сир: невелика кількість сиру - це ще один корисний варіант для вечірнього перекусу.

Що важливо пам'ятати про їжу?