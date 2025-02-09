Названо найгірший перекус для вечора

Вечірній час - це час відпочинку та відновлення сил. Проте, багато хто з нас любить перекусити перед сном, і це може стати справжньою проблемою для здоров'я та фігури.
Про найгірший перекус для вечора, від якого варто відмовитися заради міцного сну та гарної фігури, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Найгіршим перекусом для вечора фахівці вважають жирну та смажену їжу. Такі страви, як картопля фрі, бургери, смажені котлети, піца та інші подібні "смаколики" не тільки містять багато калорій, але й довго перетравлюються, що може призвести до дискомфорту в шлунку та безсоння.
Висока калорійність
Жирна та смажена їжа містить багато калорій, які не встигнуть витратитися за ніч і можуть відкластися у вигляді зайвих кілограмів.
Повільне перетравлення
Жирна їжа довго перетравлюється, що може призвести до відчуття важкості в шлунку, печії та інших проблем з травленням.
Порушення сну
Через дискомфорт у шлунку та активну роботу травної системи, сон може бути неспокійним та переривчастим.
Вплив на гормональний фон
Жирна їжа може впливати на вироблення гормонів, що регулюють апетит та сон.
Замість шкідливих перекусів, варто обирати легкі та корисні варіанти, які не тільки втамують голод, але й сприятимуть здоровому сну та збереженню фігури.
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В матеріалі використані такі джерела - журнал Sleep, Penmedicine.org.