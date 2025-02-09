Назван худший перекус для вечера

Вечернее время - это время отдыха и восстановления сил. Однако, многие из нас любят перекусить перед сном, и это может стать настоящей проблемой для здоровья и фигуры.
О худшем перекусе для вечера, от которого стоит отказаться ради крепкого сна и красивой фигуры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Худшим перекусом для вечера специалисты считают жирную и жареную пищу. Такие блюда, как картофель фри, бургеры, жареные котлеты, пицца и другие подобные "вкусности" не только содержат много калорий, но и долго перевариваются, что может привести к дискомфорту в желудке и бессоннице.
Высокая калорийность
Жирная и жареная пища содержит много калорий, которые не успеют потратиться за ночь и могут отложиться в виде лишних килограммов.
Медленное переваривание
Жирная пища долго переваривается, что может привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим проблемам с пищеварением.
Нарушение сна
Из-за дискомфорта в желудке и активной работы пищеварительной системы, сон может быть беспокойным и прерывистым.
Влияние на гормональный фон
Жирная пища может влиять на выработку гормонов, регулирующих аппетит и сон.
Вместо вредных перекусов, стоит выбирать легкие и полезные варианты, которые не только утолят голод, но и будут способствовать здоровому сну и сохранению фигуры.
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В материале использованы такие источники - журнал Sleep, Penmedicine.org.