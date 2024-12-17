Названо найгірший обід українців, який пришвидшує старіння

Дієтологи назвали найгірший обід, який є популярним серед українців та може спричиняти передчасне старіння організму. Йдеться про страви з високим вмістом жиру, солі та швидких вуглеводів, які негативно впливають на здоров'я та зовнішній вигляд людини.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який обід не варто їсти українцям.
До такого обіду, на думку експертів, належать:
Подібне поєднання продуктів містить трансжири, надлишок цукру та солі, що призводить до окислювального стресу в організмі та погіршує стан шкіри, провокуючи появу зморшок та тьмяність кольору обличчя.
Лікарі пояснюють, що надмірна кількість швидких вуглеводів та шкідливих жирів в обіді:
Фахівці рекомендують замінити "шкідливий" обід на збалансоване харчування, яке включає:
Зазначимо, що неправильний обід не лише спричиняє набір ваги, а й прискорює старіння організму. Збалансований раціон допоможе зберегти молодість, енергію та здоров'я на довгі роки.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Facebook дієтолога Олега Швеця, Health.