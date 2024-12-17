Названо найгірший обід українців, який пришвидшує старіння

Що входить до "найгіршого" обіду?

До такого обіду, на думку експертів, належать:

Картопля фрі або смажена картопля.

або смажена картопля. Швидкі страви на кшталт м'ясних напівфабрикатів (ковбаси, сосиски, котлети).

на кшталт м'ясних напівфабрикатів (ковбаси, сосиски, котлети). Хлібобулочні вироби , особливо з білої муки.

, особливо з білої муки. Солодкі напої: газовані або пакетовані соки.

Подібне поєднання продуктів містить трансжири, надлишок цукру та солі, що призводить до окислювального стресу в організмі та погіршує стан шкіри, провокуючи появу зморшок та тьмяність кольору обличчя.

Чому це прискорює старіння?

Лікарі пояснюють, що надмірна кількість швидких вуглеводів та шкідливих жирів в обіді:

Сповільнює обмін речовин , що призводить до набору зайвої ваги.

, що призводить до набору зайвої ваги. Підвищує рівень цукру в крові та спричиняє глікозилювання білків , через що шкіра втрачає еластичність.

та спричиняє , через що шкіра втрачає еластичність. Погіршує роботу серцево-судинної системи, що безпосередньо впливає на старіння організму.

Корисні альтернативи

Фахівці рекомендують замінити "шкідливий" обід на збалансоване харчування, яке включає:

Овочі та зелень (салати з оливковою олією).

(салати з оливковою олією). Білкові продукти (запечене м'ясо, риба або бобові).

(запечене м'ясо, риба або бобові). Повільні вуглеводи (каші, цільнозерновий хліб).

(каші, цільнозерновий хліб). Вода або зелений чай замість солодких напоїв.

Приклад корисного обіду (фото: pixabay.com)

Зазначимо, що неправильний обід не лише спричиняє набір ваги, а й прискорює старіння організму. Збалансований раціон допоможе зберегти молодість, енергію та здоров'я на довгі роки.