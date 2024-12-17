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Назван худший обед украинцев, который ускоряет старение

Фото: Какой обед неполезен для организма (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Диетологи назвали худший обед, который является популярным среди украинцев и может вызвать преждевременное старение организма. Речь идет о блюдах с высоким содержанием жира, соли и быстрых углеводов, которые негативно влияют на здоровье и внешний вид человека.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой обед не стоит есть украинцам.

Что входит в "худший" обед?

К такому обеду, по мнению экспертов, относятся:

  • Картофель фри или жареный картофель.
  • Быстрые блюда вроде мясных полуфабрикатов (колбасы, сосиски, котлеты).
  • Хлебобулочные изделия, особенно из белой муки.
  • Сладкие напитки: газированные или пакетированные соки.

Подобное сочетание продуктов содержит трансжиры, избыток сахара и соли, что приводит к окислительному стрессу в организме и ухудшает состояние кожи, провоцируя появление морщин и тусклость цвета лица.

Почему это ускоряет старение?

Врачи объясняют, что чрезмерное количество быстрых углеводов и вредных жиров в обед:

  • Замедляет обмен веществ, что приводит к набору лишнего веса.
  • Повышает уровень сахара в крови и вызывает гликозилирование белков, из-за чего кожа теряет эластичность.
  • Ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, что непосредственно влияет на старение организма.

Полезные альтернативы

Специалисты рекомендуют заменить "вредный" обед на сбалансированное питание, которое включает:

  • Овощи и зелень (салаты с оливковым маслом).
  • Белковые продукты (запеченное мясо, рыба или бобовые).
  • Медленные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб).
  • Вода или зеленый чай вместо сладких напитков.

Пример полезного обеда (фото: pixabay.com)

Отметим, что неправильный обед не только вызывает набор веса, но и ускоряет старение организма. Сбалансированный рацион поможет сохранить молодость, энергию и здоровье на долгие годы.

 

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В материале использованы источники - Минздрав, Facebook диетолога Олега Швеца, Health.

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