Назван худший обед украинцев, который ускоряет старение

Диетологи назвали худший обед, который является популярным среди украинцев и может вызвать преждевременное старение организма. Речь идет о блюдах с высоким содержанием жира, соли и быстрых углеводов, которые негативно влияют на здоровье и внешний вид человека.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой обед не стоит есть украинцам.
К такому обеду, по мнению экспертов, относятся:
Подобное сочетание продуктов содержит трансжиры, избыток сахара и соли, что приводит к окислительному стрессу в организме и ухудшает состояние кожи, провоцируя появление морщин и тусклость цвета лица.
Врачи объясняют, что чрезмерное количество быстрых углеводов и вредных жиров в обед:
Специалисты рекомендуют заменить "вредный" обед на сбалансированное питание, которое включает:
Отметим, что неправильный обед не только вызывает набор веса, но и ускоряет старение организма. Сбалансированный рацион поможет сохранить молодость, энергию и здоровье на долгие годы.
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В материале использованы источники - Минздрав, Facebook диетолога Олега Швеца, Health.