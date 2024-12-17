Назван худший обед украинцев, который ускоряет старение

Что входит в "худший" обед?

К такому обеду, по мнению экспертов, относятся:

Картофель фри или жареный картофель.

или жареный картофель. Быстрые блюда вроде мясных полуфабрикатов (колбасы, сосиски, котлеты).

вроде мясных полуфабрикатов (колбасы, сосиски, котлеты). Хлебобулочные изделия , особенно из белой муки.

, особенно из белой муки. Сладкие напитки: газированные или пакетированные соки.

Подобное сочетание продуктов содержит трансжиры, избыток сахара и соли, что приводит к окислительному стрессу в организме и ухудшает состояние кожи, провоцируя появление морщин и тусклость цвета лица.

Почему это ускоряет старение?

Врачи объясняют, что чрезмерное количество быстрых углеводов и вредных жиров в обед:

Замедляет обмен веществ , что приводит к набору лишнего веса.

, что приводит к набору лишнего веса. Повышает уровень сахара в крови и вызывает гликозилирование белков , из-за чего кожа теряет эластичность.

и вызывает , из-за чего кожа теряет эластичность. Ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, что непосредственно влияет на старение организма.

Полезные альтернативы

Специалисты рекомендуют заменить "вредный" обед на сбалансированное питание, которое включает:

Овощи и зелень (салаты с оливковым маслом).

(салаты с оливковым маслом). Белковые продукты (запеченное мясо, рыба или бобовые).

(запеченное мясо, рыба или бобовые). Медленные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб).

(каши, цельнозерновой хлеб). Вода или зеленый чай вместо сладких напитков.

Пример полезного обеда (фото: pixabay.com)

Отметим, что неправильный обед не только вызывает набор веса, но и ускоряет старение организма. Сбалансированный рацион поможет сохранить молодость, энергию и здоровье на долгие годы.