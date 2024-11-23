Названо найгірший гарнір для вечері. У списку - страва, яку люблять українці

Які гарніри найгірші для вечері

Смажена картопля

Ця страва, яку полюбляють багато українців, а дехто їсть мало не по кілька разів на тиждень, може призвести до набору ваги і проблем з серцево-судинною системою.

Вживання занадто великої кількості картоплі, особливо смаженої у фритюрі або з додаванням жиру та солі, може спричинити побічні ефекти, такі як підвищення рівня цукру в крові та артеріального тиску.

Надмірне вживання картоплі становить великий ризик для людей, які мають діабет або інсулінорезистентність.

Картопля фрі - популярний гарнір у раціоні більшості людей. Але через додавання олії збільшується калорійність двічі.

Білий рис

Важливо знати, що рис не дієтичний продукт, адже містить 350 калорій у 100 г злаку. Тому надмірне вживання може стати причиною набору зайвої ваги.

В порівнянні з коричневим рисом, в білих сортах міститься менше поживних речовин, таких як клітковина, магній і вітаміни. До того ж білий рис сильно впливає також і на глікемічний індекс.

Макарони

Не варто заправляти вечірні макарони жирними соусами, які здатні збільшити калорійність страви втричі. Їсти макарони з котлетою точно не варто: м'ясо та інші білки перетравлюються до 8-10 години, а вночі шлунок має відпочивати.

Тому це лише створить зайвий дискомфорт.

Багато хто помилково вважає макарони гарніром і заправляє їх жирними соусами, чим шкодить організму. Однак, це окрема страва.

Вживання макаронних виробів може дати вам енергію та наповнитися важливими поживними речовинами, але надмірне вживання може завдати шкоди.

Каші швидкого приготування

Часто готується з попередньо відвареного вівса і може містити доданий цукор, консерванти або ароматизатори. Перевірте етикетку, оскільки в деяких сортах може бути занадто багато таких добавок.

Такі каші здатні миттєво підвищити рівень глюкози в крові, внаслідок чого апетит через короткий час розіграється з новою силою. Крім цього, стрибки глюкози негативно впливають на роботу підшлункової залози і можуть призвести до діабету.

Крім того, в таких кашах є тільки перемелені зерна, які в процесі обробки втратили корисні властивості.