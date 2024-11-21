9 продуктів, в яких є багато цукру, а ви про це не знали

Лікар поділився деякими ризиками для здоров’я, пов’язаними з надмірним споживанням цукру, і виявилося, що багато хто з нас може споживати набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Це все тому, що в багатьох продуктах багато доданого цукру.

В яких 9 продуктах, про які ви не знали, міститься значна кількість цукру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram лікаря Рупі Ауджла.

Що треба знати про вживання цукру

Лікар пояснив, що дієта з високим вмістом цукру може призвести до небажаного збільшення ваги. Протягом 30 років споживання цукру було пов’язане зі збільшенням ваги на 2,3 кг і збільшенням талії на 2,2 см, а також із збільшенням ризику ожиріння.

Але збільшення ваги - не єдиний ризик. Високе споживання цукру також може сприяти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), високого кров’яного тиску, проблем з кишечником і навіть поганого психічного здоров’я.

Хоча відмова від безалкогольних напоїв і печива може здатися хорошим початком, цього може бути недостатньо через прихований цукор.

Дев'ять продуктів, які містять в собі цукор

Хліб

Хліб, особливо оброблений білий хліб, часто містить велику кількість цукру і не має пшеничного зерна, яке міститься в цільнозерновому або інших сортах хліба. Купуючи хліб, варто звернути увагу на список інгредієнтів. Не всі виробники додають цукор, але приготування власного хліба гарантує, що ви точно знаєте, скільки підсолоджувача міститься у вашій їжі.

Приправи

Такі соуси, як кетчуп, соус для барбекю та шрірача, сумно відомі своїм високим вмістом цукру. В них міститься приблизно 5 г цукру на столову ложку.

Заправки для салатів

Салатні заправки часто містять цукор, щоб нейтралізувати гостроту оцту. Однак створити власну заправку без цукру просто: змішайте дві частини оливкової олії з однією частиною бальзамічного оцту, приправте сіллю та перцем і збризніть на салат. Такі добавки, як гірчиця, часник або трохи натурального підсолоджувача, як мед, можуть персоналізувати вашу заправку.

Суп

Багато куплених у магазині супів, схожих на готові страви, мають високий вміст цукру. Приготувати суп вдома просто, і з незліченною кількістю рецептів, доступних в Інтернеті, ви обов’язково знайдете той, який порадує ваші смакові рецептори. Обов’язково перевірте етикетку щодо вмісту доданого цукру та виберіть варіант із меншим вмістом цукру, де це можливо.

Ароматизований йогурт

Йогурт часто називають здоровою їжею через високий вміст білка та корисні кишкові бактерії. Однак дуже важливо уникати тих, які насичені штучними ароматизаторами. Замість цього вибирайте нежирний грецький йогурт або звичайний, додаючи власні фрукти або мед для солодкості, якщо бажаєте.

Пластівці

Пластівці - ще один продукт для сніданку, який часто містить багато цукру, включаючи, здавалося б, здорові варіанти, як-от куплена в магазині гранола. Доктор Ауджла пропонує замінити зернові пластівці вівсянкою, наприклад кашею, посипаною фруктами, горіхами та насінням, або вибрати солоний сніданок.

Фруктовий сік

Фруктові соки можуть містити до 23 г цукру на склянку. Хоча вони можуть бути поживними, важливо вибирати марки без додавання цукру.

Арахісове масло

Горіхове масло, безсумнівно, смачне, але більш оброблені версії завжди йдуть з цукром.

Спортивні напої

Не дивно, що спортивні напої багаті цукром. Щоб зарядитися енергією, випийте каву без цукру або навіть перекусіть огірком.