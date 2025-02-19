Названо найгірший алкоголь, від якого пекельне похмілля. Його вживають чимало українців

Від якого алкоголю вас чекає "пекельне похмілля"?

За словами лікарів-наркологів, найбільший негативний вплив на організм спричиняють напої з високим вмістом домішок і токсичних сполук. Серед них особливо виділяється коньяк. Хоча цей напій вважається благородним і популярним серед українців, саме коньяк часто призводить до найтяжчого похмілля.

Чому коньяк викликає сильне похмілля

Основною причиною важкого похмілля після вживання коньяку є висока концентрація конгенерів - побічних продуктів бродіння, які додають напою характерний смак і аромат, але водночас ускладнюють його переробку організмом.

Також на інтенсивність похмілля впливають такі фактори:

Темний колір напою

Темні спиртні напої містять більше конгенерів, ніж світлі. Це пояснюється тривалим процесом витримки в дубових бочках, що сприяє утворенню додаткових сполук.

Високий вміст дубильних речовин

Вони ускладнюють роботу печінки, сповільнюючи розщеплення алкоголю.

Змішування з іншими напоями

Багато людей вживають коньяк разом із газованими або енергетичними напоями, що прискорює всмоктування алкоголю в кров та посилює інтоксикацію.

Як уникнути важкого похмілля

Лікарі радять дотримуватися кількох правил, щоб мінімізувати негативні наслідки вживання алкоголю:

Уникайте темних спиртних напоїв (коньяку, бурбону, червоного вина у великих кількостях).

Пийте більше води до, під час і після вживання алкоголю.

Не змішуйте різні види спиртного.

Добре їжте перед вживанням алкоголю, щоб сповільнити його всмоктування.

Віддавайте перевагу якісному алкоголю, адже дешеві напої можуть містити більше домішок і токсинів.