Названо найгірші напівфабрикати, від яких треба відмовитися раз і назавжди

Ковбаси та сосиски

Хоча ковбасні вироби здаються зручним варіантом для бутербродів чи швидкої вечері, їхній склад залишає бажати кращого. У дешевих варіантах м'яса майже немає - натомість у них додають соєвий білок, крохмаль, ароматизатори, нітрити та фосфати. Останні можуть призводити до проблем із нирками, а нітрити - збільшувати ризик онкологічних захворювань.

М’ясні напівфабрикати (котлети, нагетси, пельмені)

Готові котлети, пельмені та нагетси містять мало якісного м’яса, натомість у їхньому складі часто зустрічаються субпродукти, хрящі, шкіра та велика кількість панірування. Такі вироби зазвичай насичені сіллю, консервантами та підсилювачами смаку, що сприяє затримці рідини та підвищенню тиску.

Підсилювачі смаку включають в себе такі речовини, як мононатрієва сіль глютамату (МНСГ, глутамат натрію), цикламат, сахарин, аспартам та інші. Уважно дивіться на етикетки, якщо бачите їх - краще не купувати такі товари.

Розчинні супи та локшина швидкого приготування

Популярні серед студентів і офісних працівників, ці продукти не містять жодної користі. Глутамат натрію, синтетичні ароматизатори та велика кількість солі роблять їх небезпечними для здоров’я. Регулярне вживання такого харчування може викликати проблеми з обміном речовин і шлунково-кишковим трактом.

Заморожена піца

Цей продукт часто рекламують як швидку та смачну вечерю, проте склад магазинної замороженої піци далекий від здорового. Основа з білого борошна, шкідливі трансжири у сирі, ковбасах і соусах роблять її калорійною та небезпечною для серцево-судинної системи.

Як обрати безпечні напівфабрикати

При купівлі напівфабрикатів, насамперед, необхідно звертати увагу на дотримання умов зберігання, визначених виробником. Тільки це може гарантувати якість та безпечність продукції протягом усього терміну зберігання.

Також важливим чинником безпечності напівфабрикату є наявність повної інформації на пакуванні. Має бути зазначено виробника, його адресу та контактні дані, склад продукції, в тому числі наявність алергенів, термін та умови зберігання.

При виявленні відхилення в якості чи безпеці напівфабрикату необхідно звернутись, передусім, до продавця. В разі, коли на звернення споживача відсутня реакція, або вона не є задовільною, споживач може адресувати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби.

Другим кроком у виборі натуральних напівфабрикатів є ретельне вивчення їх складу. Чи дійсно всі інгредієнти зрозумілі та природні? Важливо, щоб у складі переважали свіжі та якісні продукти - м’ясо, овочі, спеції. Уникайте продуктів, де велика кількість харчових добавок, консервантів та штучних ароматизаторів.

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