Названо найгірше м'ясо для шашлику: експерти благають його не купувати

Яке ж м'ясо не підходить для мангалу

Отже, яке ж м'ясо є абсолютним аутсайдером для шашлику? Це стара, жорстка яловичина, особливо такі частини, як голяшка, грудинка чи дуже жилисті шматки. Також сюди можна віднести м'ясо старих тварин загалом.

Чому саме це м'ясо вважається найгіршим вибором?

Надзвичайна жорсткість

Таке м'ясо має дуже грубі м'язові волокна. Воно залишається "гумовим" навіть після тривалого маринування та ретельного смаження. Жоден, навіть найвишуканіший маринад, не здатен повністю розм'якшити ці волокна до бажаної ніжності.

Сухість

Стара яловичина часто практично позбавлена внутрішньом'язового жиру та жирових прошарків, які під час смаження тануть і надають шашлику соковитості. В результаті м'ясо виходить сухим та неапетитним.

Специфічний смак

М'ясо старих тварин може мати досить виражений, іноді не надто приємний присмак, який важко замаскувати спеціями чи маринадом.

Інші невдалі варіанти м'яса

Окрім старої яловичини, варто бути обережними і з іншими видами м'яса:

Дуже пісні шматки

Наприклад, куряча грудка без шкіри та жиру або дуже пісна свиняча вирізка. Без правильного, зволожуючого маринаду та дуже швидкого обсмажування вони миттєво пересушуються на вогні.

М'ясо невідомої якості

Особливо те, що було багаторазово заморожене та розморожене. Така процедура руйнує структуру м'язових волокон, через що м'ясо втрачає природну вологу, смак і стає водянистим після розморожування, а потім сухим після приготування.

Яке м'ясо обрати для ідеального шашлику?

Щоб шашлик гарантовано вдався, надавайте перевагу перевіреним варіантам:

Свинячий ошийок

Безперечний лідер! Ідеальний баланс м'яса та жирових прошарків гарантує максимальну соковитість та ніжність.

Свиняча корейка або биток (можна на кістці)

Також чудовий вибір. Головне - не перетримати на вогні, щоб зберегти соковитість.

Баранина: Каре молодого ягняти або м'якоть задньої ноги - класичний вибір для справжніх поціновувачів насиченого смаку.

Курячі стегна або гомілки

Набагато соковитіші та ароматніші за грудку, ідеально підходять для шашлику.

Як вибрати якісне м'ясо?

Свіже м'ясо має рівномірний, природний колір (яскраво-рожевий для свинини, насичено-червоний для яловичини, світло-рожевий для курки). Уникайте сірих, зеленуватих відтінків чи темних плям. Продукт повинен мати легкий, приємний, ледь солодкуватий м'ясний аромат. Будь-які сторонні, кислі чи неприємні запахи - ознака несвіжості.

При легкому натисканні пальцем на свіжому м'ясі утворюється ямка, яка швидко вирівнюєтьс. Якщо є жирові прошарки, вони мають бути білого або ніжно-кремового кольору, але не жовтого.