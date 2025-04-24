Названо худшее мясо для шашлыка: эксперты умоляют его не покупать

Какое же мясо не подходит для мангала

Итак, какое же мясо является абсолютным аутсайдером для шашлыка? Это старая, жесткая говядина, особенно такие части, как голяшка, грудинка или очень жилистые куски. Также сюда можно отнести мясо старых животных в целом.

Почему именно это мясо считается худшим выбором?

Чрезвычайная жесткость

Такое мясо имеет очень грубые мышечные волокна. Оно остается "резиновым" даже после длительного маринования и тщательной жарки. Ни один, даже самый изысканный маринад, не способен полностью размягчить эти волокна до желаемой нежности.

Сухость

Старая говядина часто практически лишена внутримышечного жира и жировых прослоек, которые во время жарки тают и придают шашлыку сочности. В результате мясо получается сухим и неаппетитным.

Специфический вкус

Мясо старых животных может иметь достаточно выраженный, иногда не слишком приятный привкус, который трудно замаскировать специями или маринадом.

Другие неудачные варианты мяса

Кроме старой говядины, стоит быть осторожными и с другими видами мяса:

Очень постные куски

Например, куриная грудка без кожи и жира или очень постная свиная вырезка. Без правильного, увлажняющего маринада и очень быстрого обжаривания они мгновенно пересушиваются на огне.

Мясо неизвестного качества

Особенно то, что было многократно заморожено и разморожено. Такая процедура разрушает структуру мышечных волокон, из-за чего мясо теряет естественную влагу, вкус и становится водянистым после размораживания, а затем сухим после приготовления.

Какое мясо выбрать для идеального шашлыка?

Чтобы шашлык гарантированно удался, отдавайте предпочтение проверенным вариантам:

Свиной ошеек

Идеальный баланс мяса и жировых прослоек гарантирует максимальную сочность и нежность.

Свиная корейка или биток (можно на кости)

Также отличный выбор. Главное - не передержать на огне, чтобы сохранить сочность.

Баранина: Каре молодого ягненка или мякоть задней ноги - классический выбор для настоящих ценителей насыщенного вкуса.

Куриные бедра или голени

Гораздо сочнее и ароматнее грудки, идеально подходят для шашлыка.

Как выбрать качественное мясо?

Свежее мясо имеет равномерный, естественный цвет (ярко-розовый для свинины, насыщенно-красный для говядины, светло-розовый для курицы). Избегайте серых, зеленоватых оттенков или темных пятен. Продукт должен иметь легкий, приятный, едва сладковатый мясной аромат. Любые посторонние, кислые или неприятные запахи - признак несвежести.

При легком нажатии пальцем на свежем мясе образуется ямка, которая быстро выравнивается. Если есть жировые прослойки, они должны быть белого или нежно-кремового цвета, но не желтого.