Названо найбрудніші речі в будинку, які завжди забувають помити

Пульт від телевізора

Якщо ви не користуєтеся пультом дуже часто, то і під час прибирання вам не приходить в голову його помити. На перший погляд, він здається чистим.

Однак на ньому залишаються жирні сліди, лусочки шкіри, що є відмінним середовищем для розмноження бактерій. Пульт варто протирати раз на тиждень вологими серветками.

Дверні ручки

Майже завжди ці ручки очищають, тільки тоді, коли справа доходить до миття самих дверей. Однак ними користуються всі члени сім'ї, також гості. Особливо швидко забруднюються ручки на кухню, ванну і туалет. Їх потрібно протирати частіше, оскільки на них осідають бактерії, віруси тощо.

Губка для миття посуду

Як часто ви її міняєте? Коли вона стала страшна і в руки її взяти вже неможливо? Не чекайте, поки губка втратить свій вигляд і міняйте її не рідше разу на тиждень. Губка - ідеальне місце для розмноження бактерій.

Кошик для білизни

У такий кошик ми кидаємо брудний одяг, щоб потім випрати. Проте мало хто задумується, що і цю річ також треба очищати.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, то очистіть його за допомогою дезінфекційного засобу або вимийте мильним розчином. Плетені кошики з текстильними мішками виперіть в машинці на делікатному режимі.

Кухонні дошки

Дошки потрібно не просто помити, а обробляти дезинфікуючим засобом. До того раз на рік їх необхідно міняти. На пластиці та дереві утворюються мікротріщини, у яких розмножуються бактерії.