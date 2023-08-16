RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы самые грязные вещи в доме, которые всегда забывают помыть

Какие вещи в доме часто забывают вымыть (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься нужно регулярно. Однако есть вещи, которые часто забывают мыть или думают, что их очищать не нужно совсем.

О том, какие вещи нужно мыть, но мы забываем - читайте в материале Styler.

Пульт от телевизора

Если вы не пользуетесь пультом очень часто, то и во время уборки вам не приходит в голову его помыть. На первый взгляд, он кажется чистым.

Однако на нем остаются жирные следы, чешуйки кожи, что является отличной средой для размножения бактерий. Пульт следует протирать раз в неделю влажными салфетками.

Дверные ручки

Почти всегда эти ручки очищают, только тогда, когда дело доходит до мытья самой двери. Однако ими пользуются все члены семьи, а также гости. Особенно быстро загрязняются ручки на кухню, ванную и туалет. Их нужно протирать чаще, поскольку на них оседают бактерии, вирусы и т. д.

Губка для мытья посуды

Как часто вы ее меняете? Когда она стала страшной и в руки ее взять уже невозможно? Не ждите, пока губка потеряет свой вид и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Губка - идеальное место для размножения бактерий.

Корзина для белья

В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Однако мало кто задумывается, что и эту вещь тоже нужно очищать.

Если вы используете пластиковую корзину, очистите ее с помощью дезинфицирующего средства или вымойте мыльным раствором. Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке на деликатном режиме.

Кухонные доски

Доски нужно не просто помыть, а обрабатывать дезинфицирующим средством. К тому же раз в год их необходимо менять. На пластике и дереве образуются микротрещины, в которых размножаются бактерии.

 

Раньше мы писали о том, как очистить швы между плиткой в ванной средствами, которые есть дома.

Читайте также, какие ошибки испортят кроссовки во время стирки.

Читайте РБК-Украина в Google News
дімпомилкиуборка дома