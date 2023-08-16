Названы самые грязные вещи в доме, которые всегда забывают помыть

Пульт от телевизора

Если вы не пользуетесь пультом очень часто, то и во время уборки вам не приходит в голову его помыть. На первый взгляд, он кажется чистым.

Однако на нем остаются жирные следы, чешуйки кожи, что является отличной средой для размножения бактерий. Пульт следует протирать раз в неделю влажными салфетками.

Дверные ручки

Почти всегда эти ручки очищают, только тогда, когда дело доходит до мытья самой двери. Однако ими пользуются все члены семьи, а также гости. Особенно быстро загрязняются ручки на кухню, ванную и туалет. Их нужно протирать чаще, поскольку на них оседают бактерии, вирусы и т. д.

Губка для мытья посуды

Как часто вы ее меняете? Когда она стала страшной и в руки ее взять уже невозможно? Не ждите, пока губка потеряет свой вид и меняйте ее не реже одного раза в неделю. Губка - идеальное место для размножения бактерий.

Корзина для белья

В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Однако мало кто задумывается, что и эту вещь тоже нужно очищать.

Если вы используете пластиковую корзину, очистите ее с помощью дезинфицирующего средства или вымойте мыльным раствором. Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке на деликатном режиме.

Кухонные доски

Доски нужно не просто помыть, а обрабатывать дезинфицирующим средством. К тому же раз в год их необходимо менять. На пластике и дереве образуются микротрещины, в которых размножаются бактерии.