Чи варто купувати житло на первинному ринку? Відповідь експерта з нерухомості

До таких підвищень були вимушені вдатися 81% забудовників у зв'язку повномасштабною війною. Тобто житло на первинному ринку стало ще менш доступним для українців.

24 лютого значно вплинуло на багато складових економіки України. У цьому переліку, звичайно ж, і нерухомість. У вересні ціни на квартири в Києві були вищими на майже 30%, ніж у січні 2022 року.

Спеціально для Styler експерт із нерухомості розповів, чи варто зараз купувати житло на первинному ринку.

Яка ситуація з нерухомістю в Україні?

Володимир Семенцов з INSPI Development спостерігає численні затримки зі вчасною здачею об'єктів в експлуатацію. Приблизно 70% забудовників продовжили вказані раніше терміни ще на рік.

"Переважно це об’єкти, ступінь готовності яких на початок широкомасштабної війни становив від 30% до 60%. Що стосується об’єктів, які в період з грудня по лютий перебували на початкових стадіях будівництва, то їхнє зведення призупинене на невизначений термін", - каже експерт.

На противагу цій статистиці впродовж травня-листопада 2022 року було введено в експлуатацію близько 1/3 житлових об'єктів, ступінь готовності яких на момент вторгнення становив понад 80%.

Що, окрім війни, "вдарило" по ринку?

Фахівець зазначив, що критично важку ситуацію на первинному ринку житла, безумовно, спричинила війна. Решта причин є похідними від неї.

Серед очевидних це зниження попиту ледь не до "нуля" через низьку платоспроможність потенційних покупців, інфляцію, неможливість доступного іпотечного кредитування, непрогнозованість наслідків війни тощо.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Києві (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Щодо другої причини, то вона стосується самих девелоперів. Вони просто не можуть реалізувати власні плани.

Різке зростання собівартості будівництва, відсутність достатнього капіталу, руйнування вітчизняних виробництв будматеріалів, порушення логістики, брак кваліфікованої робочої сили знизили можливості будівельних компаній.

Проте, як наголосив фахівець, більшість девелоперів чимдуж намагаються уникнути "офіційного" банкрутства, шукаючи необхідне фінансування для продовження будівництва.

Чи варто зараз купувати квартиру у новобудовах?

На погляд Семенцова, до кінця 2022 року не варто чекати якихось позитивних зрушень на первинному ринку житла. І навпаки: чим довше триватиме війна, тим менше шансів для забудовників швидко поновити свою діяльність.