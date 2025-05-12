Ця крупа - справжній скарб для здоров'я: не всі про неї знають

Сорго - забута зернова культура, яка повертається на наші столи. Ця безглютенова крупа багата на білки, клітковину та антиоксиданти, допомагає знижувати рівень цукру в крові та підтримує здоров’я серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посланням на сайт Real simple .

Що таке сорго

Сорго - це рослина родини злакових. Завдяки своїй здатності рости та процвітати в посушливих та схильних до посухи регіонах світу, таких як Африка та Індія, це основна культура в цих місцях.

Дієтолог Олена Баковіч розповіла, що сорго фактично є п’ятим за обсягом виробництва зерном у світі.

Як і багато інших зернових, сорго буває в кількох різних формах, таких як цільнозернові зерна, крупа, борошно і навіть сушене, яке потім готують, як попкорн.

У цільнозерновому та у вигляді крупи сорго трохи схоже на кіноа або кускус і має чудовий горіховий смак.

Користь сорго

Сорго багате на рослинний білок, харчові волокна, вітаміни та мінерали. Воно багате на мікроелементи, такі як залізо, магній, вітаміни групи B та калій.

Крім того, у цьому зерні ви також знайдете значну кількість міді, фосфору, селену, цинку та рослинних сполук.

Здоров'я тканин

1/2 склянки сорго містить 10 г білка, який необхідний для постійного росту, відновлення та підтримки різноманітних тканин, включаючи м’язи, органи, шкіру, волосся та кров.

Здоров'я кишечника

Високий вміст клітковини в цьому зерні також добре впливає на здоров'я кишечника. 1/2 склянки сорго містить 6,5 г клітковини, яка може допомогти травленню.

Сорго також містить пребіотики та поліфеноли, які, як показують дослідження, можуть живити корисні кишкові бактерії та сприяти процвітанню кишкового мікробіому.

Метаболічне здоров'я

Клітковина та білок корисні для метаболічного здоров'я. До того ж вони допомагають запобігти переїданню та підтримувати здорову вагу тіла. А це своєю чергою допомагає знизити ризик прогресування хронічних захворювань.

Ці макронутрієнти також допомагають регулювати рівень цукру в крові, що допомагає в лікуванні та профілактиці метаболічних порушень, таких як діабет 2 типу.

Здоров'я серця

Клітковина, що міститься в сорго, особливо розчинна, зв'язується з харчовим холестерином у тонкому кишечнику, виводячи його з організму, коли ми йдемо до туалету. Це важливо, оскільки високий рівень холестерину може призвести до атеросклерозу або накопичення бляшок на венах та артеріях.

Серцеві захворювання часто є результатом цих накопичень з часом.

Імунне здоров'я

Сорго містить 12 необхідних вітамінів і мінералів, таких як цинк, селен і мідь, які допомагають підтримувати здорову імунну систему.

Рослинна сполука та вміст антиоксидантів у цьому зерні також корисні для зміцнення імунітету. Антиоксиданти допомагають виводити вільні радикали з організму, які збільшують ризик хронічних захворювань, таких як рак і серцеві захворювання.

Здоров'я кісток

Вміст магнію, фосфору та калію в сорго допомагає будувати та підтримувати міцність кісток. Це досягається шляхом зменшення втрати кісткової маси.

Чи містить сорго глютен

Ще одна важлива перевага сорго для здоров'я полягає в тому, що воно повністю не містить глютену.

Це означає, що люди з целіакією або чутливістю до глютену можуть отримувати всі поживні переваги цього зерна, не турбуючись про будь-які несприятливі наслідки.

Як готувати

Промийте крупу в холодній воді, щоб позбутися пилу та зайвого крохмалю. Далі замочіть сорго у воді на 6-8 годин або на ніч - це скоротить час варіння і зробить зерна м’якшими. Якщо часу немає - можна готувати й без замочування, просто варити довше.

У каструлю всипте промиту крупу, додайте 3-4 склянки води й сіль. Поставте на сильний вогонь та доведіть до кипіння.

Варіть 45-60 хвилин, поки зерна не стануть м’якими, але пружними. Якщо після варіння залишилась вода, злийте її через друшляк. Можна подавати як гарнір, додавати у салати або готувати з овочами.

Додамо, що в Україні цю крупу можна придбати за 72 грн за 500 г. Вартість залежить від кількості в упакуванні та виробника.

Зерна сорго (фото: wikipedia.org)