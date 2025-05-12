Эта крупа - настоящее сокровище для здоровья: не все о ней знают
Сорго - забытая зерновая культура, которая возвращается на наши столы. Эта безглютеновая крупа богата белками, клетчаткой и антиоксидантами, помогает снижать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на сайт Real simple.
Что такое сорго
Сорго - это растение семейства злаковых. Благодаря своей способности расти и процветать в засушливых и подверженных засухе регионах мира, таких как Африка и Индия, это основная культура в этих местах.
Диетолог Елена Бакович рассказала, что сорго фактически является пятым по объему производства зерном в мире.
Как и многие другие зерновые, сорго бывает в нескольких различных формах, таких как цельнозерновые зерна, крупа, мука и даже сушеное, которое затем готовят, как попкорн.
В цельнозерновом и в виде крупы сорго немного похоже на киноа или кускус и имеет восхитительный ореховый вкус.
Польза сорго
Сорго богато растительным белком, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Оно богато микроэлементами, такими как железо, магний, витамины группы B и калий.
Кроме того, в этом зерне вы также найдете значительное количество меди, фосфора, селена, цинка и растительных соединений.
Здоровье тканей
1/2 стакана сорго содержит 10 г белка, который необходим для постоянного роста, восстановления и поддержания различных тканей, включая мышцы, органы, кожу, волосы и кровь.
Здоровье кишечника
Высокое содержание клетчатки в этом зерне также хорошо влияет на здоровье кишечника. 1/2 стакана сорго содержит 6,5 г клетчатки, которая может помочь пищеварению.
Сорго также содержит пребиотики и полифенолы, которые, как показывают исследования, могут питать полезные кишечные бактерии и способствовать процветанию кишечного микробиома.
Метаболическое здоровье
Клетчатка и белок полезны для метаболического здоровья. К тому же они помогают предотвратить переедание и поддерживать здоровый вес тела. А это в свою очередь помогает снизить риск прогрессирования хронических заболеваний.
Эти макронутриенты также помогают регулировать уровень сахара в крови, что помогает в лечении и профилактике метаболических нарушений, таких как диабет 2 типа.
Здоровье сердца
Клетчатка, содержащаяся в сорго, особенно растворимая, связывается с пищевым холестерином в тонком кишечнике, выводя его из организма, когда мы идем в туалет. Это важно, поскольку высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу или накоплению бляшек на венах и артериях.
Сердечные заболевания часто являются результатом этих накоплений со временем.
Иммунное здоровье
Сорго содержит 12 необходимых витаминов и минералов, таких как цинк, селен и медь, которые помогают поддерживать здоровую иммунную систему.
Растительное соединение и содержание антиоксидантов в этом зерне также полезны для укрепления иммунитета. Антиоксиданты помогают выводить свободные радикалы из организма, которые увеличивают риск хронических заболеваний, таких как рак и сердечные заболевания.
Здоровье костей
Содержание магния, фосфора и калия в сорго помогает строить и поддерживать прочность костей. Это достигается путем уменьшения потери костной массы.
Содержит ли сорго глютен
Еще одно важное преимущество сорго для здоровья заключается в том, что оно полностью не содержит глютена.
Это означает, что люди с целиакией или чувствительностью к глютену могут получать все питательные преимущества этого зерна, не беспокоясь о каких-либо неблагоприятных последствиях.
Как готовить
Промойте крупу в холодной воде, чтобы избавиться от пыли и лишнего крахмала. Далее замочите сорго в воде на 6-8 часов или на ночь - это сократит время варки и сделает зерна более мягкими. Если времени нет - можно готовить и без замачивания, просто варить дольше.
В кастрюлю всыпьте промытую крупу, добавьте 3-4 стакана воды и соль. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.
Варите 45-60 минут, пока зерна не станут мягкими, но упругими. Если после варки осталась вода, слейте ее через дуршлаг. Можно подавать как гарнир, добавлять в салаты или готовить с овощами.
Добавим, что в Украине эту крупу можно приобрести по 72 грн за 500 г. Стоимость зависит от количества в упаковке и производителя.
Зерна сорго (фото: wikipedia.org)
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