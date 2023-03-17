Названо кращі сорти картоплі, які завалять вас врожаєм

Скоро в Україні стартує сезон посадки картоплі, тому вже зараз варто подумати, які сорти варто закопати в землю, щоб влітку отримати щедрі мішки з круглими, мов сонце, бульбами.
Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler про сорти картоплі, які визнано найкращими, адже вони дають щедрий врожай.
У 2022 році агрофірма Агріко Україна склала власний рейтинг найкращих сортів, які попри відносно пізню посадку відзначилися результатом:
Сорт Рів'єра (фото: facebook.com/AgricoUkraine)
Найбільшу врожайність серед учасників Української асоціації виробників картоплі (УАВК) показали сорти (дані за результатами посівної 2019):
Безперечною улюбленицею виробників залишається технічна і винослива Беллароза, яка по всім регіонам продемонструвала 32, 34, 38 тонн/га.
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