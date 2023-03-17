Названы лучшие сорта картофеля, которые завалят вас урожаем

Скоро в Украине стартует сезон посадки картофеля, поэтому уже сейчас стоит подумать, какие сорта следует закопать в землю, чтобы летом получить щедрые мешки с круглыми, как солнце, клубнями.
Узнайте ниже в материале Styler о сортах картофеля, признанных лучшими, ведь они дают щедрый урожай.
В 2022 году агрофирма Агрико Украина составила собственный рейтинг лучших сортов, которые, несмотря на относительно позднюю посадку, отличились результатом:
Сорт Ривьера (фото: facebook.com/AgricoUkraine)
Наибольшую урожайность среди участников Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) показали сорта (данные по результатам посевной 2019):
Бесспорной любимицей производителей остается техничная и выносливая Беллароза, которая по всем регионам продемонстрировала 32, 34, 38 тонн/га.
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