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Названы лучшие сорта картофеля, которые завалят вас урожаем

Какие сорта картофеля считаются урожайными (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Скоро в Украине стартует сезон посадки картофеля, поэтому уже сейчас стоит подумать, какие сорта следует закопать в землю, чтобы летом получить щедрые мешки с круглыми, как солнце, клубнями.

Узнайте ниже в материале Styler о сортах картофеля, признанных лучшими, ведь они дают щедрый урожай.

Четыре сорта дали лучший урожай в прошлом году

В 2022 году агрофирма Агрико Украина составила собственный рейтинг лучших сортов, которые, несмотря на относительно позднюю посадку, отличились результатом:

  • Ривьера (посадка 31.05) - 50 тонн/га, 10 клубней под кустом,
  • Ривьера (посадка 04-05.06) - 34 тонн/га, 7 клубней под кустом,
  • Аризона - 36 тонн/га, 8 клубней под кустом,
  • Пикассо - 26 тонн/га, 12 клубней под кустом,
  • Рудольф - 26 тонн/га, 8 клубней под кустом.

Сорт Ривьера (фото: facebook.com/AgricoUkraine)

Еще несколько многообещающих сортов

Наибольшую урожайность среди участников Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) показали сорта (данные по результатам посевной 2019):

  • Гранада - 70 тонн/га,
  • Коннект - 65-68 тонн/га,
  • Аризона - во Львовской области на богаре (вид полеводства, при котором возделываемые земли не поливают, а ждут дождей) дала 65 тонн/га,
  • Воларе, Мелоди, Эсме - 47 тонн/га,
  • Рудольф - 42 тонн/га,
  • Сифра - 48-49 тонн/га.

Бесспорной любимицей производителей остается техничная и выносливая Беллароза, которая по всем регионам продемонстрировала 32, 34, 38 тонн/га.

Раньше мы писали также о самых сладких сортах свеклы.

Кроме того, узнайте о трех сортах моркови, которые считаются лучшими.

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