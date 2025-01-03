Названо корисний вид сиру, який захищає організм від грипу та застуди

Сир тофу не дуже популярний в Україні, але цей продукт славиться багатством амінокислот і мікроелементів. Як і будь-який продукт він має свої плюси та мінуси, тому варто знати про деякі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисний сир тофу

Дієтолог Мішель Джоспе, розповів, що тофу є чудовим джерелом білка, заліза та кальцію, він також дійсно універсальний, тобто його легко додати до багатьох страв.

Тофу може бути корисним, коли ви маєте справу із застудою, оскільки він містить поживні речовини, які підтримують імунну систему та забезпечують енергією. Це чудове джерело нежирного білка та особливо багато цинку, який може допомогти скоротити тривалість респіраторних інфекцій.

Крім того тофу наповнений пробіотиками, які сприяють розвитку здорових кишкових бактерій, допомагаючи організму захищатися від хвороб.

Тофу - це спресований продукт з соєвих бобів. Його вживають вегани, люди з алергією на лактозу і віряни в піст. Цей продукт - справжній порятунок любителів сиру на дієті, адже його калорійність набагато нижча, ніж у молочних сирів - 75 калорій на 100 г.

Він є твердим, напівтвердим і м'яким. Зберігати його потрібно в холодильнику в контейнері з водою не більше 5 днів.

Такий продукт можна додавати в супи, соуси, смажені страви та будь-які інші страву, які потребують збільшення білка.

Як виглядає сир тофу (фото: wikipedia)

Чи може завдати шкоди

Важливо знати, що зловживання цим продуктом може викликати діарею. Також попри користь для жіночого здоров'я, вагітним жінкам рекомендується відмовитися від цього сиру, оскільки він може викликати збої гормонального фону.

Окрім того, не варто вживати тофу при захворюваннях щитовидної залози.

Тофу і всі соєві продукти містять велику кількість оксалатів. Люди, у яких є схильність до утворення оксалатовмісних ниркових каменів, повинні уникати надмірного споживання таких продуктів.