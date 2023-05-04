Названы полезные продукты, от которых можно быстро поправиться

Есть некоторые полезные для организма продукты, из-за употребления которых можно существенно набрать вес. В частности, стоит не есть таких продуктов много, чтобы свести все риски на ноль.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram .

Сухофрукты

По словам эксперта, сухофрукты действительно здоровая альтернатива сахару, но только с точки зрения натуральности и наличия клетчатки.

При похудении их следует ограничить, потому что они имеют очень высокую калорийность, которая незаметна.

Орехи

Следует помнить, что орехи также очень калорийны, из-за высокого содержания жиров в составе. Это полезные жиры, однако их очень легко переесть.

"Орех по орешку и 600 ккал", - говорится в сообщении.

Диетолог отметила, что он таких продуктов отказываться не стоит, а просто употреблять в ограниченных количествах.

Что есть, чтобы похудеть

Фрукты и овощи

Такие продукты обязательны во время похудения. Они богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению и усвоению питательных веществ. Они также содержат много других питательных веществ, таких как витамин С, витамин Е и бета-каротин.

Яйца

Яйца содержат высококачественный белок, девять незаменимых аминокислот, правильные жиры и витамин D.

Цельнозерновые продукты

Цельные зерна перевариваются более эффективно и обеспечивают больше питательных веществ, чем очищенные, способствуя устойчивому уровню энергии и общему здоровью.

Неочищенный рис имеет решающее значение для стимулирования роста мышечной массы, потери жира и увеличения силы.