Названы полезные продукты, от которых можно быстро поправиться
Есть некоторые полезные для организма продукты, из-за употребления которых можно существенно набрать вес. В частности, стоит не есть таких продуктов много, чтобы свести все риски на ноль.
Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
Сухофрукты
По словам эксперта, сухофрукты действительно здоровая альтернатива сахару, но только с точки зрения натуральности и наличия клетчатки.
При похудении их следует ограничить, потому что они имеют очень высокую калорийность, которая незаметна.
Орехи
Следует помнить, что орехи также очень калорийны, из-за высокого содержания жиров в составе. Это полезные жиры, однако их очень легко переесть.
"Орех по орешку и 600 ккал", - говорится в сообщении.
Диетолог отметила, что он таких продуктов отказываться не стоит, а просто употреблять в ограниченных количествах.
Что есть, чтобы похудеть
Фрукты и овощи
Такие продукты обязательны во время похудения. Они богаты антиоксидантами, которые помогают пищеварению и усвоению питательных веществ. Они также содержат много других питательных веществ, таких как витамин С, витамин Е и бета-каротин.
Яйца
Яйца содержат высококачественный белок, девять незаменимых аминокислот, правильные жиры и витамин D.
Цельнозерновые продукты
Цельные зерна перевариваются более эффективно и обеспечивают больше питательных веществ, чем очищенные, способствуя устойчивому уровню энергии и общему здоровью.
Неочищенный рис имеет решающее значение для стимулирования роста мышечной массы, потери жира и увеличения силы.
Раньше мы сообщали, что произойдет с телом, если каждый день приседать.
Также мы писали, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.