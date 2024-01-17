Названо кольори рушників, яких варто уникати у ванній кімнаті

Яскраві білі

Дизайне інтер'єру Однак, їх важко прати й зберігати чистими.

З часом на таких рушниках з'являються жовті плями, яких важко позбутися.

Також в деяких людей білі рушники асоціюються зі стерильною атмосферою, наче в лікарні. Це може зіпсувати заспокійливу атмосферу.

Білі рушники (фото: Freepik)

Жовті

Дизайнерка інтер'єрів Мішель Лінн зазначила, що такий колір краще залишити для ексцентричної дамської кімнати, а не для основної ванної кімнати, де всі хочуть розслабитися.

Жовті рушники (фото: Freepik)

Червоні

Додавати червоний колір у дизайн важко. З точки зору психології кольору це один із найбільш стресових кольорів, тому його варто уникати у ванній кімнаті.

"Як основний колір, червоний сильно асоціюється з такими речами, як комікси, дитячі іграшки та сучасне мистецтво. Якщо ви прагнете заспокійливої атмосфери, не купуйте червоних рушників", - каже експертка Мішель Лінн.

Червоні рушники можуть обтяжити простір і відвернути увагу від інших цікавіших речей і елементів.

Щоб зберегти заспокійливу атмосферу, краще використовувати приглушені відтінки, наприклад, ніжно рожеві.

Червоні рушники (фото: Freepik)

Як часто змінювати рушники у ванній

Рушники для рук потрібно змінювати кожні 3-4 дні. Якщо рушники використовуються всіма членами сім'ї, важливо пам'ятати, що вони повинні мати власні рушники для забезпечення особистої гігієни.

Помітною ознакою того, що рушники потрібно замінити, є неприємний запах чи видимі сліди плям і бруду.

При заміні рушників також важливо звертати увагу на їхні матеріали. Високоякісні натуральні тканини дозволяють шкірі дихати і запобігають подразненням.

Приділіть увагу також розміру рушника - він повинен бути достатньо великим для того, щоб повністю витирати тіло після душу.