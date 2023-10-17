Ось які речі можна давно викинути з ванної кімнати та звільнити багато місця

Шафки та полички ванної - універсальне місце для зберігання сотні дрібниць, від зубної пасти до мила та косметики. І саме ці місця можуть стати справжньою "чорною дірою" для речей, якими ми більше не користуємося або про які ми благополучно забуваємо. І весь цей мотлох накопичується, суттєво ускладнюючи нам пошук справді необхідних предметів.

Які речі можна сміливо прибрати зі своєї ванної кімнати та звільнити багато місця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Real Simple.

Одноразові пробники

Крихітний шматок мила з готелю, в якому ви зупинялися три роки тому, дорожня пляшка лосьйону з квітковим ароматом, пробник нічного крему, подарований вам у магазині рік тому - всі ці предмети невеликі, але вони загалом займають дуже багато місця.

Складіть їх все в одну коробку і розберіть, що вам дійсно потрібно, а що вже давно має вирушити у відро для сміття. Якщо подарункові шампуні або гелі з готелів ви колекціонуєте - виділіть для них окрему коробку.

Предмети, які ви використовували 1-2 рази

Іноді варто бути чесними самі з собою і визнати, що цей дорогий зволожуючий крем так і не дав необхідного сяйва, якого ми очікували. Те ж саме сталося із сироваткою проти кучерявого волосся, яка зовсім не допомогла. Ми іноді помиляємось у виборі косметики й це трапляється з кожною людиною. Прийміть свою помилку, позбавтеся непотрібних речей і йдіть далі.

Зіпсовані або прострочені туалетні приналежності

Лавандовий лосьйон для тіла пахне бензином, а сонцезахисний крем почав шаруватись, то це ознака, що з ними щось не так. Якщо ви не впевнені, перевірте термін придатності. Якщо його немає, то зверніть увагу на малюнок у вигляді банки з номером на звороті. Саме там зазначено, який термін придатності флакона після його відкриття. Якщо ви не можете згадати, коли купили засіб, краще його викинути та не ризикувати.

Помилки декоративної косметики

Якоїсь миті вам захотілося спробувати яскраво-сині тіні для повік. Або неправильно підібрали тональний крем. Вам все це не йде і точно не знадобиться в найближчому майбутньому. Якщо засіб у хорошому стані, і ви його не використовували - просто подаруйте комусь. Або викидайте без жалю.

Ліки з терміном придатності, що минув

Мазь від висипу, краплі для очей, свічки або креми, які ви більше не використовуєте - все це займає багато місця у вашій шафці у ванній. Також зверніть увагу на термін придатності різних препаратів - не варто зберігати те, чим ви вже точно не користуватиметеся.

Ватні кульки

Пакет із ватними кульками або ватою зберігається чомусь у багатьох ванних кімнатах. І не використовується. Тому що зараз усі використовують ватяні диски, а для макіяжу - поролонові губки, спонжі та багато іншого. Викиньте їх і не витрачайте на них більше грошей.

Гаджети, які ви колись використовували

Інструмент для відбілювання зубів з синьою лампою, станок для гоління, спеціальна масажна щітка для обличчя, валики для щік або гребінці для брів - часто ми купуємо такі речі й потім ними майже не користуємося. Або користуємося дуже рідко. Переберіть такі гаджети та виберіть ті, які використовуєте хоча б іноді. Складіть їх в окрему коробку.