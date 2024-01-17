Названы цвета полотенец, которых следует избегать в ванной комнате

Ярко белые

Дизайн интерьера Однако их трудно стирать и хранить чистыми.

С часом на таких полотенцах появляются желтые пятна, от которых трудно избавиться.

Также у некоторых людей белые полотенца ассоциируются со стерильной атмосферой, как в больнице. Это может испортить умиротворяющую атмосферу.

Белые полотенца (фото: Freepik)

Желтые

Дизайнер интерьеров Мишель Линн отметила, что такой цвет лучше оставить для эксцентричной дамской комнаты, а не для основной ванной комнаты, где все хотят расслабиться.

Желтые полотенца (фото: Freepik)

Красные

Добавлять красный цвет в дизайн сложно. С точки зрения психологии цвета это один из самых стрессовых цветов, поэтому его следует избегать в ванной комнате.

"Как основной цвет красный сильно ассоциируется с такими вещами, как комиксы, детские игрушки и современное искусство. Если вы хотите успокаивающей атмосферы, не покупайте красных полотенец", - говорит эксперт Мишель Линн.

Красные полотенца могут отягощать пространство и отвлечь внимание от других более интересных вещей и элементов.

Чтобы сохранить успокаивающую атмосферу, лучше использовать приглушенные оттенки, например нежно-розовые.

Красные полотенца (фото: Freepik)

Как часто менять полотенца в ванной

Полотенца для рук нужно менять каждые 3-4 дня. Если полотенца используются всеми членами семьи, важно помнить, что они должны иметь свои полотенца для обеспечения личной гигиены.

Заметным признаком того, что полотенца нужно заменить, неприятный запах или видимые следы пятен и грязи.

При замене полотенец также важно обращать внимание на их материалы. Высококачественные натуральные ткани позволяют коже дышать и предотвращают раздражение.

Уделите внимание также размеру полотенца - оно должно быть достаточно большим для того, чтобы полностью вытирать тело после душа.