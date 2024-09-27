Названа каша, которая лучше всего защищает от болезней сердца
Кардиологи отметили, что гречневая и пшенная каши чрезвычайно полезны для пожилых людей. Эти продукты также рекомендуется употреблять лицам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Почему эти каши нужно есть для профилактики болезней сердца - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)
Почему гречневая каша полезна для сердца?
Гречка содержит значительное количество пищевых волокон, помогающих снижать уровень холестерина в крови. Это, в свою очередь, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Она богата антиоксидантами, такими как рутин, которые помогают защитить сердце от окислительного стресса и воспалительных процессов. Также гречка имеет низкий гликемический индекс, что означает, что она медленно повышает уровень сахара в крови. Это полезно для контроля веса и уменьшения риска диабета 2 типа, что является фактором риска сердечных заболеваний.
Крупа содержит важные микроэлементы, такие как магний, калий и железо, поддерживающие нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Магний, в частности, помогает снижать АД.
Включайте в рацион гречневую кашу (фото: freepik.com)
Гречка является хорошим источником растительных белков, важных для поддержания общего здоровья и функционирования сердца.
Благодаря содержанию цинка, витаминов группы В и А, гречка обладает способностью укреплять ногти и волосы, делать локоны эластичными и блестящими. Также гречка содержит кальций, улучшающий крепкость зубов и костей. А рутин обеспечивает защитное действие кожи к УФ-лучам. Марганец, антиоксиданты и флавоноиды замедляют процессы старения кожи, предотвращая преждевременное появление морщин.
Гречка содержит витамин В12, который успокаивающе действует на нервную систему. Врачи советуют есть ее даже во время тревожных и депрессивных состояний, она способна нормализовать работу нервной системы и улучшить сон.
Почему пшенная каша полезна для сердца?
Пшенная каша обладает множеством преимуществ, которые делают ее полезной для здоровья, в частности для сердца. Вот основные причины, почему она считается полезной:
Пшенная каша содержит много пищевых волокон, помогающих снижать уровень холестерина в крови. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Она имеет низкий гликемический индекс, что значит, что она медлительно увеличивает уровень сахара в крови. Это важно для контроля веса и профилактики диабета, являющегося фактором риска для сердечных заболеваний.
Пшено содержит важные минералы, такие как магний, калий, фосфор и железо. Магний, в частности, способствует снижению АД и улучшает функцию сердца.
Пшенная каша содержит антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса и воспалительных процессов, которые могут негативно повлиять на сердечную деятельность.
Также продукт является хорошим источником растительных белков, важных для общего здоровья организма, включая поддержку сердечной функции.
Кстати, пшенная каша легко усваивается и является хорошим вариантом для людей с проблемами пищеварения или восстанавливающихся после болезней.
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В материале использованы источники Nutrients, Eat this, not that, Eating Well.
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