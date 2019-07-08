Названо имя еще одного претендента на пост премьер-министра Украины

Секретарь СНБО Александр Данилюк и премьер-министр Владимир Гройсман (фото: УНИАН)

Александр Данилюк не исключает, что ему предложат занять пост премьер-министра Украины после выборов в Раду

Секретарь СНБО Александр Данилюк после парламентских выборов 2019 может возглавить Кабинет министров. В интервью ТСН бывший глава Министерства финансов подтвердил, что у него есть желание стать премьером.

Так, на вопрос журналиста о том, интересует ли его должность премьер-министра в перспективе, Александр Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".

Также Данилюк высказался о Святославе Вакарчуке. По словам главы СНБО, лидер партии "Голос", сожалеет, что не принял участие в выборах президента Украины весной.

"Я также поддерживал связь со Славой Вакарчуком, мы встречались. С уважением к нему отношусь. Я думаю, он переживает, что не принял участие в президентской гонке. Он сожалеет. Уверен в этом", - сказал Александр Александрович.

Ранее Данилюк прокомментировал телемост с Россией. Он сказал, что Украина должна "реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники" и добавил, что в СНБО работают над решениями.