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Названо імена найбільш високооплачуваних акторів 2023 року: список

Forbes назвав найбільш високооплачуваних акторів 2023 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Щороку Forbes оприлюднює списки з підсумками року і цього разу журнал назвав найбільш високооплачуваних акторів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рейтинг Forbes.

Forbes назвали 10 найбільш високооплачуваних акторів у 2023 році

Forbes щороку складає рейтинги найкращих акторів, визначає найвпливовіших жінок та чоловіків світу й, звісно, називають найбагатших людей світу. Наразі дійшла черга й  до найбільш високооплачуваних акторів і їх 10. 

Цього разу рейтинг найдорожчих очолив Адам Сендлер, який за минулий рік заробив 73 мільйони доларів. Багато в чому це вдалося зробити завдяки співпраці актора зі стрімінговим сервісом Netflix.

Наприклад, Минулого року за участю Сендлера на стрімінгу вийшли комедії "Вбивство в Парижі" , а також анімаційний фільм "Лео".

Адам Сендлер (фото: instagram.com/adamsandler)

Але крім нього у список увійшли такі актори: 

  • Марго Роббі
  • Том Круз
  • Раян Гослінг 
  • Метт Деймон
  • Дженніфер Еністон
  • Леонардо Ді Капріо 
  • Джейсон Стейтем
  • Бен Аффлек
  • Дензел Вашингтон

Заробітки акторів починаються з 24 мільйонів доларів і цю суму отримує Дензел Вашингтон. Бен Аффлек отримав 38 мільйонів завдяки тому, що став режисером і співавтором фільму "Air", який зібрав 90 мільйонів у прокаті. 

Дензел Вашингтон (фото: instagram.com/denzelwashington.official)

Бен Аффлек (фото: instagram.com/benaffleckofc)

Джейсон Стейтем у 2023 році був ініціатором трьох великобюджетних франшиз - "Форсаж 10", "Меґ 2: Западина" й "Нестримні 4", за що заробив 41 мільйон доларів і знаходиться на рівні заробітку легендарного Леонардо Ді Капріо, який заробив таку ж саму суму та майже наздогнав Дженніфер Еністон з її  42 мільйонами доларів. 

Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/jasonstatham)

Леонардо Ді Капріо (фото: instagram.com/citazionidicaprio)

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Зірка найкасовішого фільму "Барбі" Раян Гослінг та Метт Деймон мають у підсумку по 43 мільйони доларів. Їх обігнав Том Круз, який отримує відсоток від касових зборів та інших доходів, починаючи з дня виходу фільму, навіть до того, як студія повертає свої гроші. У 2023 році він заробив на останньому фільмі серії "Місія неможлива". 

Раян Гослінг (фото: instagram.com/mattdamonteam)

Метт Деймон (фото: instagram.com/goslingdaily)

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Колега Гослінга Марго Роббі посіла другу позицію зі своїми 59 мільйонами. Така сума вийшла в акторки завдяки "Барбі", оскільки вона  отримала приблизно 12,5% усіх прибутків.

Марго Роббі (фото: instagram.com/margottr0bbie_)

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