Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль отримає найкращий з кращих акторів, а їх п’ятеро і кожен з них гідний цього звання, але правила діють на всіх, тому наразі з'являються прогнози.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто цього року претендує на Оскар за "Найкращу чоловічу роль" і якими є прогнози букмекерів

Хто бореться за звання "Найкраща чоловіча роль" та нагороду Оскар

Кілліан Мерфі за роль Роберта Оппенгеймера у фільмі "Оппенгеймер"

Кілліан Мерфі став головним героєм історії життя американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який за часів Другої світової війни керував Манхеттенським проєктом - секретними розробками ядерної зброї.

Кадр з фільму "Оппенгеймер"

Пол Джаматті за роль Пола Ганема у фільмі "Залишенці"

Фільм про дуже дивакуватого та скупого вчителя початкової школи Нової Англії, який змушений залишитись в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за дітьми, яким нікуди йти. Проте незабаром його неприязнь переростає у несподівану дружбу з одним з учнів та шеф-кухаркою школи, яка щойно втратила сина у В’єтнамі.

Кадр з фільму "Залишенці"

Бредлі Купер за роль Леонарда Бернстайна у фільмі "Маестро"

Купер виконав головну роль у стрічці, яка розповідає сторію кохання всього життя, яке виникло між диригентом-композитором Леонардом Бернстайном і Фелісією Монтеалеґре-Бернстайн.

Кадр з фільму "Маестро"

Джефрі Райт за роль Телоніуса Еллісона у фільмі "Американське чтиво"

Фільм розповідає про автор Телоніус "Монах" Еллісон роздратований тим, що його останній твір не викликав захоплення у видавців, а книга Синтарі Ґолден "Ми живемо в гетто" потрапляє до списків бестселерів.

Кадр з фільму "Американське чтиво"

Колман Домінго за роль Байарда Растіна у фільмі "Растін"

Коман зіграв роль архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року. Баярд Растін був одним із найвидатніших активістів та організаторів, яких коли-небудь знав світ. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав.

Кадр з фільму "Растін"

Кому з акторів прогнозують перемогу на Оскар 2024

Букмекери вже знають, яким є прогноз для акторів, Ба більше, вже є рейтинг, у якому розписані щанси кожного з акторів. Лідером цього списку є Кілліан Мерфі, який віртуозно зіграв у фільмі "Оппенгеймер". А ось останнє місце за прогнозом посів Колман Домінго за роль у фільмі "Растін".

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