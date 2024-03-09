ua en ru
Сб, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Субота 09 березня 2024 13:00
UA EN RU
Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз) Хто бореться за кращу чоловічу роль на Оскарі 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль отримає найкращий з кращих акторів, а їх п’ятеро і кожен з них гідний цього звання, але правила діють на всіх, тому наразі з'являються прогнози.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто цього року претендує на Оскар за "Найкращу чоловічу роль" і якими є прогнози букмекерів

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Covers.com, Кіноріум.

Хто бореться за звання "Найкраща чоловіча роль" та нагороду Оскар

Кілліан Мерфі за роль Роберта Оппенгеймера у фільмі "Оппенгеймер"

Кілліан Мерфі став головним героєм історії життя американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який за часів Другої світової війни керував Манхеттенським проєктом - секретними розробками ядерної зброї.

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Кадр з фільму "Оппенгеймер"

Пол Джаматті за роль Пола Ганема у фільмі "Залишенці"

Фільм про дуже дивакуватого та скупого вчителя початкової школи Нової Англії, який змушений залишитись в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за дітьми, яким нікуди йти. Проте незабаром його неприязнь переростає у несподівану дружбу з одним з учнів та шеф-кухаркою школи, яка щойно втратила сина у В’єтнамі.

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Кадр з фільму "Залишенці"

Бредлі Купер за роль Леонарда Бернстайна у фільмі "Маестро"

Купер виконав головну роль у стрічці, яка розповідає сторію кохання всього життя, яке виникло між диригентом-композитором Леонардом Бернстайном і Фелісією Монтеалеґре-Бернстайн.

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Кадр з фільму "Маестро"

Джефрі Райт за роль Телоніуса Еллісона у фільмі "Американське чтиво"

Фільм розповідає про автор Телоніус "Монах" Еллісон роздратований тим, що його останній твір не викликав захоплення у видавців, а книга Синтарі Ґолден "Ми живемо в гетто" потрапляє до списків бестселерів.

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Кадр з фільму "Американське чтиво"

Колман Домінго за роль Байарда Растіна у фільмі "Растін"

Коман зіграв роль архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року. Баярд Растін був одним із найвидатніших активістів та організаторів, яких коли-небудь знав світ. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав.

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Кадр з фільму "Растін"

Кому з акторів прогнозують перемогу на Оскар 2024

Букмекери вже знають, яким є прогноз для акторів, Ба більше, вже є рейтинг, у якому розписані щанси кожного з акторів. Лідером цього списку є Кілліан Мерфі, який віртуозно зіграв у фільмі "Оппенгеймер". А ось останнє місце за прогнозом посів Колман Домінго за роль у фільмі "Растін".

Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)

Скриншот

Раніше ми розповідали про повний список номінантів на премію.

Також дізнавайтеся, коли і де дивитись церемонію вручення головної кінопремії року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Актори Фільми
NEWS
Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка
Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка