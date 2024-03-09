Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль: хто отримає омріяну статуетку (прогноз)
Оскар 2024 за найкращу чоловічу роль отримає найкращий з кращих акторів, а їх п’ятеро і кожен з них гідний цього звання, але правила діють на всіх, тому наразі з'являються прогнози.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто цього року претендує на Оскар за "Найкращу чоловічу роль" і якими є прогнози букмекерів
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Covers.com, Кіноріум.
Хто бореться за звання "Найкраща чоловіча роль" та нагороду Оскар
Кілліан Мерфі за роль Роберта Оппенгеймера у фільмі "Оппенгеймер"
Кілліан Мерфі став головним героєм історії життя американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який за часів Другої світової війни керував Манхеттенським проєктом - секретними розробками ядерної зброї.
Кадр з фільму "Оппенгеймер"
Пол Джаматті за роль Пола Ганема у фільмі "Залишенці"
Фільм про дуже дивакуватого та скупого вчителя початкової школи Нової Англії, який змушений залишитись в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за дітьми, яким нікуди йти. Проте незабаром його неприязнь переростає у несподівану дружбу з одним з учнів та шеф-кухаркою школи, яка щойно втратила сина у В’єтнамі.
Кадр з фільму "Залишенці"
Бредлі Купер за роль Леонарда Бернстайна у фільмі "Маестро"
Купер виконав головну роль у стрічці, яка розповідає сторію кохання всього життя, яке виникло між диригентом-композитором Леонардом Бернстайном і Фелісією Монтеалеґре-Бернстайн.
Кадр з фільму "Маестро"
Джефрі Райт за роль Телоніуса Еллісона у фільмі "Американське чтиво"
Фільм розповідає про автор Телоніус "Монах" Еллісон роздратований тим, що його останній твір не викликав захоплення у видавців, а книга Синтарі Ґолден "Ми живемо в гетто" потрапляє до списків бестселерів.
Кадр з фільму "Американське чтиво"
Колман Домінго за роль Байарда Растіна у фільмі "Растін"
Коман зіграв роль архітектора доленосного "Маршу на Вашингтон" 1963 року. Баярд Растін був одним із найвидатніших активістів та організаторів, яких коли-небудь знав світ. Він кидав виклик владі, ніколи не перепрошував за те, ким він був, у що вірив і чого бажав.
Кадр з фільму "Растін"
Кому з акторів прогнозують перемогу на Оскар 2024
Букмекери вже знають, яким є прогноз для акторів, Ба більше, вже є рейтинг, у якому розписані щанси кожного з акторів. Лідером цього списку є Кілліан Мерфі, який віртуозно зіграв у фільмі "Оппенгеймер". А ось останнє місце за прогнозом посів Колман Домінго за роль у фільмі "Растін".
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