Нацвідбір на Євробачення: українці обрали 11-го фіналіста

Стало відомо, хто з українських артистів потрапив у фінал Нацвідбору на Євробачення. 11-го учасника обирали шляхом голосування у "Дії".
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне Євробачення", 11-им фіналістом стала співачка ANKA.
Онлайн-голосування проводилося з 15 до 21 грудня. Українці обирали, хто стане 11-м фіналістом, який зможе поборотися за можливість представити нашу країну на Євробаченні, у "Дії".
"Найбільшу кількість голосів - 80 944 (26,78%) - і квиток у фінал Нацвідбору, який відбудеться 3 лютого 2024 року, отримала ANKA з піснею "Палала", - повідомили у "Суспільному".
Відомо, що в онлайн-голосуванні взяло участь чимало українців. Свій вибір зробили понад 300 тисяч громадян.
"Переможниця "глядацького вибору" приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування - хтось із них представить Україну на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме", - пояснили у "Суспільному".
Хто потрапив у фінал Нацвідбору (фото: eurovision.ua)
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця визначать шляхом голосування журі й глядачів.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу.
Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що організатори Євробачення 2024 показали, якою буде сцена конкурса.