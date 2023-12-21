Нацотбор на Евровидение: украинцы выбрали 11-го финалиста

Сколько голосов собрала ANKA

Онлайн-голосование проводилось с 15 по 21 декабря. Украинцы выбирали, кто станет 11-м финалистом, который сможет сразиться за возможность представить нашу страну на Евровидении, в "Дие".

"Наибольшее количество голосов – 80 944 (26,78%) – и билет в финал Нацотбора, который состоится 3 февраля 2024 года, получила ANKA с песней "Палала", - сообщили в "Общественном".

Певица ANKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Известно, что в онлайн-голосовании приняло участие немало украинцев. Свой выбор сделали более 300 тысяч граждан.

"Победительница "зрительского выбора" присоединится к 10 финалистам, избранным по результатам прослушивания - кто-то из них представит Украину на Евровидении-2024 в шведском городе Мальме", - пояснили в "Суспільному".

Нацотбор на Евровидение – полный список финалистов

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

ANKA - Палала"

Drevo - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "DREAMER"

NAHABA - "GLASSS"

NAZVA "Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY- "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

Ziferblat - "Place I Call Home".

Кто попал в финал Нацотбора (фото: eurovision.ua)

Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя определят путем голосования жюри и зрителей.