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Нацвідбір на Євробачення: українці обрали 11-го фіналіста

Четвер 21 грудня 2023 10:52
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Нацвідбір на Євробачення: українці обрали 11-го фіналіста Хто змагатиметься за можливість представити Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Стало відомо, хто з українських артистів потрапив у фінал Нацвідбору на Євробачення. 11-го учасника обирали шляхом голосування у "Дії".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне Євробачення", 11-им фіналістом стала співачка ANKA.

Скільки голосів зібрала ANKA

Онлайн-голосування проводилося з 15 до 21 грудня. Українці обирали, хто стане 11-м фіналістом, який зможе поборотися за можливість представити нашу країну на Євробаченні, у "Дії".

"Найбільшу кількість голосів - 80 944 (26,78%) - і квиток у фінал Нацвідбору, який відбудеться 3 лютого 2024 року, отримала ANKA з піснею "Палала", - повідомили у "Суспільному".

Нацвідбір на Євробачення: українці обрали 11-го фіналістаСпівачка ANKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Відомо, що в онлайн-голосуванні взяло участь чимало українців. Свій вибір зробили понад 300 тисяч громадян.

"Переможниця "глядацького вибору" приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування - хтось із них представить Україну на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме", - пояснили у "Суспільному".

Нацвідбір на Євробачення - повний список фіналістів

  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • ANKA - Палала"
  • Drevo - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "DREAMER"
  • NAHABA - "GLASSS"
  • NAZVA "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY- "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • Ziferblat - "Place I Call Home".

Нацвідбір на Євробачення: українці обрали 11-го фіналіста

Хто потрапив у фінал Нацвідбору (фото: eurovision.ua)

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця визначать шляхом голосування журі й глядачів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу.

Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що організатори Євробачення 2024 показали, якою буде сцена конкурса.

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