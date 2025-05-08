Названо хрусткий снек із кінотеатрів, який сприяє довголіттю

Улюблений кіноснек може стати союзником у боротьбі за довге й здорове життя. Попкорн, багатий на антиоксиданти та клітковину, які не тільки задовольняють апетит, а й можуть сприяти довголіттю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського дослідника з довголіття Дена Бюттнера.

Чим корисний попкорн

Улюблена закуска з кінотеатру може бути секретом довголіття. Дослідник стверджує, що попкорн - це "найкраща закуска, щоб дожити до 100 років", посилаючись на високий вміст клітковини та поліфенолів, доступність, легкість приготування та зручність зберігання.

Попкорн - це цільнозерновий кукурудзяний продукт. Процес приготування попкорну включає збір врожаю, сушіння та видалення зерен. Після сушіння його очищають, відокремлюють та упаковують, готуючи та вживаючи.

При нагріванні, коли внутрішня температура ядра досягає 200-240°C, волога всередині перетворюється на пару, що призводить до розкриття та створення улюбленого снеку.

Попкорн, приготований за допомогою повітряної помпи, містить лише 30 калорій на чашку, і лише 35, якщо його готувати з олією. Навіть попкорн, злегка намащений маслом, містить лише 80 калорій на чашку, що робить його низькокалорійним задоволенням.

Оскільки попкорн є цільнозерновим продуктом зі складними вуглеводами, він довше перетравлюється, завдяки чому ми довше відчуваємо ситість. Зазвичай він не містить штучних ароматизаторів чи добавок і не сприяє підвищенню рівня холестерину чи насичених жирів.

Він багатий на фолат, ніацин, рибофлавін, тіамін, пантотенову кислоту та вітаміни B6, A, E та K. Одна порція забезпечує близько 8% добової норми заліза. Він також містить 1,15 г клітковини на чашку.

Поліфеноли - антиоксиданти, які зазвичай містяться в овочах і фруктах, допомагають знизити ризик раку та покращити загальний стан здоров'я.

Шкода попкорну

Варто зазначити, що попкорн, який ви їсте в кінотеатрі, ймовірно, дуже відрізняється від того, який ви готуєте на власній кухні.

Якщо його добре приготувати, попкорн насправді є досить непоганою закускою.

Одна порція кінотеатрального попкорну може містити колосальні 1090 калорій та вражаючі 2650 міліграмів натрію.

Натрій є одним із провідних факторів ризику гіпертонії та інсульту загалом.